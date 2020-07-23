الامارات | تحديث الفترة الزمنية لفحوص PCR السلبية لجميع القادمين للدولة

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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث الفترة الزمنية لفحوص PCR السلبية لجميع القادمين للدولة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، عن تحديث الفترة الزمنية الخاصة بنتيجة فحص PCR السلبية لجميع القادمين عبر مطارات الدولة، والتي يجب أن لا تتعدى 96 ساعة من تاريخ الفحص، وذلك بدل 72 ساعة كما تم الإعلان سابقاً.
جاء ذلك في تغريدة نشرتها، اليوم، حكومة الإمارات على حسابها في "تويتر"، وبذلك تم تمديد الفترة الزمنية لنتيجة فحص (كوفيد-19) PCR السلبية، لجميع القادمين عبر مطارات الدولة، من 72 ساعة إلى 96 ساعة.
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