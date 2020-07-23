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القيم والعادات الأصيلة والصفات النبيلة لدولة الإمارات تتجلى في وقت الأزمات

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منذ بداية العام الجاري، أسهمت شحنات المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية في تعزيز قدرات العديد من الحكومات والمنظمات الدولية على مواجهة تداعيات الوباء في مخيمات ومناطق اللاجئين، وقد كانت في مقدمة الحضور وأيقونة السبق. ودائماً تتجلى القيم والعادات الأصيلة والصفات النبيلة لدولة الإمارات في وقت الأزمات، حيث أظهرت المعدن الحقيقي للإمارات من حيث كيفية مساعدة الدول المتضررة من جائحة ، أو من حيث الاهتمام بقضايا اللاجئين والتخفيف من تداعياتها الإنسانية.    وغنيٌ عن القول، إن الدعم الإنساني ليس غريباً على دولة الإمارات، فقد أصبح وَسماً بُصم في أجندتها ومنهجاً إنسانياً راسخاً.
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MO Nasa

MO Nasa

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