الامارات | سكيك

شكرا لقرائتكم خبر عن سكيك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - إيجارات

قال سكان في الشارقة إنهم تلقوا عروضاً لتجديد عقود إيجاراتهم بقيمة مخفضة من شركات عقارية، خلال فترة التعقيم الوطني، إلا أن الشركات تراجعت عنها أخيراً وأعادت رفعها مرة أخرى.

سوق

طالب مرتادون لسوق العوير للخضراوات والفاكهة بضرورة تأهيله لاستقبال المستهلكين خلال فصل الصيف من خلال وضع أجهزة تكييف تخفف من شدة درجة الحرارة عليهم وعلى التجار.

ملاعب

لاحظ قارئ في مدينة العين أن ملاعب كرة القدم التابعة للبلدية تضررت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، بسبب عدم الصيانة الدورية، وطالبوا بالاهتمام بها لتفادي تضررها بشكل أكبر مما هي عليه حالياً.

موظف

نوّه مراجعون لمركز صحي أولي بعجمان بتصرف موظف الاستقبال الذي دفع عن أحد المرضى المبلغ المطلوب منه، عندما عرف أنه لا يملك المال.

Advertisements

حبر

حذّر أحد البنوك المتعاملين في رسائل نصية بعنوان «محاربة الاحتيال» من احتمال قيام البعض بالتواصل معهم مدعين أنهم يمثلون البنك، ويطلبون تعبئة طلب للحصول على تمويل وشيك ضمان باستخدام قلم حبر سري، إذ يتم تعديله لاحقاً ليتمكنوا من سحب الأموال.

طريق

طالب قراء بحلول جذرية لمشكلة الطريق الترابي قرب الجهة الغربية من مقصب دبي، بعدما تسبب في حدوث مشكلات لبعض مركبات السكان نتيجة وعورة الطريق، وعدم الاكتفاء بالحلول المؤقتة، خصوصاً أن الطريق نفسه يتحول إلى بركة ماء بعد سقوط الأمطار، ويستعيد وعورته مرة أخرى، ليصبح في حاجة إلى تمهيد جديد.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

[email protected]

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news