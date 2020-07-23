الامارات | دورات مجانية للمواطنين والمقيمين أصحاب المهارات

شكرا لقرائتكم خبر عن دورات مجانية للمواطنين والمقيمين أصحاب المهارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أتاحت حكومة أبوظبي برنامجاً جديداً للتدريب المهني، لمساعدة الشباب أصحاب المهارات، من مواطني الدولة والمقيمين بها، عبر أكاديمية أبوظبي الحكومية، يقدم دورات مهنية مجانية بشهادات معتمدة تخصصات: «المحاسبة، التمويل، التدقيق، إدارة المشاريع، وحدات التنمية المهنية لإدارة المشاريع».

ومنذ فتح باب تلقي طلبات الالتحاق بالبرنامج منتصف يونيو الماضي، تلقت أكاديمية أبوظبي الحكومية 900 طلب التحاق، 61% منها لمواطنين، وبأغلبية نسائية وصلت نسبتها 52% من إجمالي المتقدمين، فيما كان تخصص «إدارة الأعمال» الأكثر إقبالاً من قبل المتقدمين، بينما تواصل الأكاديمية تلقي طلبات الالتحاق عبر موقعها الإلكتروني، شريطة استيفاء المتقدمين أربعة معايير.

وتفصيلاً، أعلنت دائرة الإسناد الحكومي، بالتعاون مع أكاديمية أبوظبي الحكومية، الانتهاء من تسجيل طلبات أكثر من 900 شخص من مواطني الدولة والمقيمين، للالتحاق بدورات برنامج «الشهادات المهنية»، منذ إطلاق البرنامج منتصف يونيو الماضي.

ويُعد برنامج «الشهادات المهنية» جزءاً من مبادرة «تحدي التعلّم الرقمي للجميع»، التي أطلقتها أكاديمية أبوظبي الحكومية، بهدف بناء مهارات الشباب من المواطنين والمقيمين، والاستثمار في الابتكار القائم على التكنولوجيا، ودعم الرفاه الشامل ضمن إطار برنامج «أبوظبي تلهم»، الذي أطلقه سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، لتعزيز الاستجابة الاستباقية في الحكومة والمجتمع، ودعم الابتكار وتطوير الأفكار التي تستطيع أن تخلق تأثيراً إيجابياً.

وأفادت الأكاديمية بأن هذا البرنامج التدريبي يعد ثمرة شراكة موسّعة مع مجموعة المعارف، الرائدة على مستوى المنطقة في حلول التدريب والتطوير للمؤسسات الحكومية والخاصة، موضحة أن البرنامج سيركّز على خمسة تخصصات أساسية، تشمل: «المحاسبة، التمويل، التدقيق، إدارة المشاريع، وأخيراً وحدات التنمية المهنية لإدارة المشاريع».

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وذكرت أنه سيتم طرح البرنامج على المستفيدين «مجاناً» بنظام «التعلّم عن بُعد»، من خلال التدريب الافتراضي تحت إشراف مدرّب معتمد، بحيث يكون التعلّم المباشر في الفصول الدراسية عبر «الإنترنت»، مشيرة إلى أن فترة الدراسة، في مختلف الشهادات، ستراوح بين أسبوع و60 يوماً.

ووفقاً لإحصائية نشرها المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، فقد سجّل في دورات برنامج الشهادات المهنية، خلال الشهر الأول من إطلاقه، أكثر من 900 شخص، بينهم 61% من الشباب المواطنين، مقابل 39% للمقيمين، فيما تخطت نسبة المتقدمات من النساء عدد المتقدمين من الشباب، إذ سجّلت 52%، مقابل 48% للذكور.

وأوضحت الإحصائية أن 74% ممن تقدموا بطلبات التسجيل في برنامج التدريب، من الموظفين في جهات حكومية وخاصة، مقابل 26% من غير الموظفين، مشيرة إلى أن تخصص إدارة المشاريع يعد الأكثر استقبالاً لطلبات الراغبين في الالتحاق بالبرنامج، بنسبة 42% من إجمالي الطلبات المكتملة، بينما بلغت نسبة المتقدمين للتدريب في تخصصات «المحاسبة» 19%، و«التمويل» 16%، و«وحدات التنمية المهنية لإدارة المشاريع» 13%، وأخيراً تخصص «التدقيق» 10%.

4 معايير واشتراطات للتسجيل

أعلنت أكاديمية أبوظبي الحكومية استمرار فتح باب تلقي طلبات التسجيل، شريطة استيفاء أربعة معايير واشتراطات لازمة للتسجيل: أولها: أن يراوح عمر المتقدم بين 20 و45 سنة. والثاني: أن يكون المتقدم مواطناً إماراتياً، أو مقيماً مع إقامة صالحة لمدة ستة أشهر. والثالث: يجب أن يستوفي المتقدم متطلبات التعامل مع برنامج التعلم الإلكتروني المحدد. وأخيراً يجب على مقدم الطلب الحفاظ على الالتزام بالتفوق خلال فترة التعلّم. وأفادت بأنها توفّر مواعيد مرنة على مدار اليوم، لتلقي الدروس والبرامج التدريبية.

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