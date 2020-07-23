الامارات | مخالفة 186 ألف سائق في الدولة بسبب الهواتف خلال عامين

شكرا لقرائتكم خبر عن مخالفة 186 ألف سائق في الدولة بسبب الهواتف خلال عامين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حررت إدارات المرور، في الدولة، 186 ألفاً و606 مخالفات، بحق سائقين، بسبب الانشغال عن الطريق أثناء القيادة بالهاتف، خلال العامين الماضيين، كما خالفت 7745 آخرين، خلال الفترة ذاتها، بسبب الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة بأي صورة كانت، بحسب إحصاءات وزارة الداخلية.

وتفصيلاً، كشفت التقارير المرورية أن الانشغال بالهاتف، أثناء القيادة، تسبب في وقوع العديد من الحوادث المرورية الجسيمة، خلال السنوات الماضية، وأسفر عن العديد من الوفيات والإصابات وأضرار متنوعة في المركبات.

وأكدت إدارات مرورية أن الانشغال بالتصوير أو إجراء مكالمة هاتفية أو استلام مكالمة، خلال القيادة، أو المراسلة عبر وسائل مواقع التواصل الاجتماعي، تؤدي إلى صرف العقل عن التفكير والتأخر في رد الفعل، والانحراف بين مسارب الطريق وإبطاء سرعة المركبة إلى ما دون الحد الطبيعي، واحتمال تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، والتسبب في حوادث مميتة.

ودعت السائقين إلى الانتباه والتركيز أثناء القيادة، وتجنب استخدام الهاتف في تصفّح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أثناء القيادة، تجنباً لانحراف المركبة، أو تعطيل حركة السير والمرور، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.

وكشفت إحصاءات وزارة الداخلية أن عدد المخالفات، التي سجلت العام الماضي، بحق سائقين على مستوى الدولة، للانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة باستعمال الهاتف، بلغ 96 ألفاً و894 مخالفة، مقابل 89 ألفاً و712 مخالفة في 2018.

وذكرت أن المخالفات، التي سجلت العام الماضي بحق السائقين بسبب الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة بأي صورة، بلغت 3513 مخالفة، مقابل 4232 مخالفة في 2018.

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وأكدت الوزارة ضرورة الالتزام بقواعد السير والمرور، إذ نص قانون السير والمرور بشأن قواعد وإجراءات الضبط المرورية، على أن «الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة باستعمال الهاتف، أو الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة بأي صورة كانت، يعاقب بمخالفة قيمتها 800 درهم، وأربع نقاط مرورية».

كما أكدت شرطة أبوظبي أن الانشغال بغير الطريق، يعدّ من أكثر المخالفات المرورية، التي تؤدي إلى وفيات وإصابات بليغة على الطرق في أبوظبي، في ضوء ما تظهره الإحصاءات والدراسات التحليلية للحوادث والمخالفات المرورية.

وأكدت أن إجراء مكالمة هاتفية، أو استلام مكالمة، أو إرسال رسالة نصية، خلال القيادة، تصرف انتباه السائق، وتتسبب في وقوع حوادث جسيمة.

انشغال المشاة

حثت شرطة أبوظبي المشاة على الانتباه، وعدم الانشغال بالهاتف، أثناء عبور الطريق، تفادياً لتعرضهم لحوادث الدهس.

ودعت السائقين إلى عدم الانشغال بغير الطريق، وتجنب استخدام الهاتف لتصفح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، أو إجراء مكالمة، أو التقاط الصور، وغيرها من السلوكيات التي قد تؤدي إلى وقوع الحوادث.

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