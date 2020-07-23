الامارات | إجازة «الأضحى» من الخميس 30 يوليو حتى الأحد 2 أغسطس

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شكرا لقرائتكم خبر عن إجازة «الأضحى» من الخميس 30 يوليو حتى الأحد 2 أغسطس والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن إجازة عيد الأضحى المبارك، ووقفة عرفة، في الوزارات والجهات الاتحادية، ستبدأ من يوم الخميس 30 يوليو الموافق 9 ذي الحجة، وحتى يوم الأحد 2 أغسطس، على أن يستأنف الدوام يوم الإثنين 3 أغسطس.
فيما أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن إجازة عيد الأضحى المبارك، ووقفة عرفة لدوائر حكومة دبي، ستبدأ اعتباراً من يوم الخميس 30 يوليو الموافق 9 ذي الحجة، وحتى يوم الأحد 2 أغسطس، على أن يستأنف الدوام يوم الإثنين 3 أغسطس. كما أعلنت دائرة الموارد البشرية برأس الخيمة أن عطلة يوم عرفة، وعيد الأضحى المبارك، تبدأ اعتباراً من يوم الخميس 30 يوليو، وحتى يوم الأحد 2 أغسطس، على أن يستأنف الدوام يوم الإثنين 3 أغسطس المقبل، مع مراعاة الجهات التي تتطلب طبيعة عملها ترتيبات خاصة.
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