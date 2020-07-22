الامارات | خطة تدريسية للعام المقبل تعتمد على 3 أنماط من الحصص

شكرا لقرائتكم خبر عن خطة تدريسية للعام المقبل تعتمد على 3 أنماط من الحصص والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعدت وزارة التربية والتعليم مسودة للخطة الدراسية المقرر تطبيقها العام الدراسي المقبل، لجميع المراحل في المدارس الحكومية، والتي تتضمن ثلاثة أنماط من الحصص الدراسية، هي حصص داخل الصف المدرسي، وأخرى ذاتية، وثالثة "عن بعد".

وأوضحت المسودة تفاوتاً في عدد الحصص في الحلقة الثالثة (التعليم الثانوي)، إذ تضمنت 40 حصة أسبوعياً لطلبة المسارين العام والمتقدم، موزعة على "التعليم المدرسي"، و"الذاتي"، و"عن بعد"، ويزيد عدد الحصص إلى 43 في حال اختيار "اللغة الصينية" كلغة ثالثة، أما المسار المتقدم فيبلغ عدد حصصه 44، موزعة على "التعليم المدرسي"، و"الذاتي"، و"عن بعد".

ولفتت المسودة إلى رفع نصاب المعلمين بمختلف المدارس الحكومية إلى 30 حصة أسبوعياً بدلاً من 24 حصة العام الدراسي الماضي.

وبالنسبة للمدارس الخاصة، دعت الوزارة إداراتها إلى سرعة إعداد خطة جاهزيتها وفق التصورات المقترحة، حول المقررات الدراسية وأنصبة المعلمين من الحصص.

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وتضمنت المسودة المواد الدراسية المقررة العام الدراسي المقبل، وهي اللغة العربية، والتربية الإسلامية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والكيمياء، والفيزياء، والأحياء، العلوم المتكاملة، والتربية البدنية والصحية، وعلوم الكمبيوتر والتصميم الإبداعي والابتكاري، والعلوم الصحية، والفنون والنشاط الحر الموجه، وإدارة الأعمال والمهارات التخصصية، واللغة الصينية.

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