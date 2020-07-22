الامارات | «الأرصاد»: انخفاض في «الحرارة».. والأمطار مستمرة حتى «الاثنين»

شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: انخفاض في «الحرارة».. والأمطار مستمرة حتى «الاثنين» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون طقس الخميس مغبراً وغائماً جزئياً أحياناً، مع ظهور السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً و فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباُ بعد الظهر – تميل درجات الحرارة للانخفاض على بعض المناطق.

وذكر أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة نهاراً، سرعتها من 22 إلى 32 كم/ س، تصل إلى 42 كم/س، فيما يكون البحر متوسط الموج يضطرب أحياناً نهاراً في الخليج العربي ومتوسط في بحر عمان.

وأشار المركز إلى أن طقس الجمعة سيظل مغبراً وغائماً جزئياً أحياناً، مع استمرار ظهور السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، وفرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً وعلى بعض المناطق الغربية بعد الظهر مع سقوط أمطار.

ولفت إلى أن الرياح ستبقى جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، سرعتها من 20 إلى 30 كم/س تصل إلى 42 كم/س، فيما يظل البحر متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الى متوسط الموج في بحر عمان.

ونوّه المركز إلى أن طقس السبت سيكون صحواً إلى غائماً جزئياً مع استمرار ظهور السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، وكذلك فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط الأمطار.

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وأكد أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، سرعتها من 20 إلى 30 كم/س، تصل إلى 42 كم/س، على أن يكون البحر خفيف الى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وذكر أن طقس الأحد سيصبح غائماً جزئياً أحياناً، مع ظهور السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحا، وفرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً وعلى بعض المناطق الغربية بعد الظهر ، مع سقوط أمطار.

وتظل الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار والأتربة، سرعتها من 20 إلى 30 كم/س، تصل إلى 42 كم/س، بينما يكون البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وفيما يتعلق بالطقس يوم الاثنين المقبل، توقّع المركز أن يكون مغبراً وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشرقية والجنوبية مع احتمال سقوط بعض الأمطار، لافتاً إلى أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، سرعتها من 20 إلى 30 كم/س تصل إلى 42 كم/س، فيما يكون البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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