الامارات | «الطوارئ والأزمات»: صلاة عيد الأضحى في المنازل.. وننصح بدفع ثمن الأضاحي إلكترونياً

شكرا لقرائتكم خبر عن «الطوارئ والأزمات»: صلاة عيد الأضحى في المنازل.. وننصح بدفع ثمن الأضاحي إلكترونياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سيف الظاهري، المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات، إنه بعد تقييم الوضع والتنسيق مع الجهات المعنية، تقرر أن تقام صلاة عيد الأضحى في المنازل، وتبث التكبيرات من خلال الوسائل المرئية والمسموعة.

وكشف عن رفع الطاقة الاستيعابية للمساجد إلى 50%، مع الالتزام بالتباعد الجسدي بمسافة (مترين)، بالإضافة إلى الاستمرار في جميع الإجراءات والاشتراطات الاحترازية والوقائية المعلن عنها سابقاً.

وكشف عن تعديل التوقيت بين الأذان والإقامة إلى 10 دقائق لجميع الصلوات عدا صلاة المغرب، والتي ستكون 5 دقائق، وذلك ابتداءً من يوم الإثنين الموافق 3 أغسطس 2020.

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وقال الظاهري إن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أجاز حكم حصر الأضاحي، بتوكيل الجمعيات الخيرية الرسمية في الدولة.

ونصح الظاهري بدفع ثمن الأضاحي، من خلال توكيل الجهات الخيرية الرسمية بذبحها وتوزيعها، أو من خلال التطبيقات الذكية المعنية، أو عن طريق المسالخ التي تحددها السلطات المحلية بما يضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتقديم الخدمات للمتعاملين في المركبات دون دخول أسواق المواشي أو المسالخ. وأضاف الظاهري أن السلطات المحلية المعنية ستقوم بتقييم الإجراءات والتفتيش على المسالخ، خلال يوم العيد وتنظيم الحركة بما يضمن عدم الازدحام وسلاسة تقديم هذه الخدمة بكل يسر.

وشدد الظاهري على منع التعامل مع العمالة المتجولة بهدف ذبح الأضاحي، وستتم مخالفة كل من يتعامل معهم، وذلك لضمان صحة وسلامة أفراد المجتمع، وضرورة أخذ الحيطة والحذر عند توزيع الأضحية بين الأهل والأقارب والجيران، حتى لا تكون سبباً في نقل الفيروس من شخص إلى آخر.

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