الامارات | "الصحة" تسجل 236 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تسجل 236 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة عن إجراء أكثر من 47,014 فحص جديد، والكشف عن 236 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد19، وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة إلى 57,734 حالة.
كما اعلنت تسجيل 390 حالة شفاء جديدة من مرض كوفيد19، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء في الدولة إلى 50,354 حالة.
وسجلت الوزارة حالة وفاة لمصاب من مرضكوفيد19، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة في الدولة إلى 342 حالة، فيما يبلغ إجمالي حالات الإصابة بمرض #كوفيد19 والتي ما زالت تتلقى العلاج في الدولة 7038 حالة حتى الآن.
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