الامارات | تفاصيل ...الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات بخصوص مستجدات «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل ...الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات بخصوص مستجدات «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقدم موقع «الإمارات اليوم» الإحاطة الإعلامية، التي تعقدها حكومة الإمارات، مساء اليوم في تمام التاسعة والنصف للتعريف بآخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).جاء فيها

قال عبدالرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع : نعمل مع شركائنا الدوليين لإنتاج لقاح آمن وفعال ضد كوفيد_19، ووصلنا إلى مراحل متقدمة في إجراء التجارب على المتطوعين من الرجال والنساء من مختلف الجنسيات. وأضاف : ندعو أفراد المجتمع للمشاركة في تجربة اللقاح، وقد تم تخصيص خط ساخن للرد على أسئلة المتطوعين وتقديم الدعم لهم أثناء عملية إجراء التجارب، كما وفرنا عيادات متنقلة لضمان سهولة الوصول إلى المتطوعين الراغبين بالمشاركة.

وتابع: تسجيل عدد كبير من المتطوعين بعد إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالتطوع، حيث تم تسجيل 5000 متطوع خلال 24 ساعة ولدينا اليوم قرابة 10 آلاف متطوع لتجارب اللقاح الواعد.

من جهته قال الدكتور عمر الحمادي، المتحدث الرسمي للإحاطة الإعلامية ما زلنا مستمرين في مرحلة هامة من مراحل احتواء كوفيد19 ترتكز على محورين رئيسيين، الأول استمرار توسيع نطاق الفحوصات الطبية وتطوير علاجات داعمة، والمحور الثاني استمرار الالتزام من كافة أفراد المجتمع بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

واكد الحمادي أن كثير من حالات مرض كوفيد 19 حالات صامتة بدون أعراض، لذا يتوجب الحذر الشديد عند التعامل مع فئات كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة مثل أمراض السكري والقلب والكلى والسرطان. واضاف حتى لو كنت شابا يافعا خالٍ من الأمراض، لا تفترض أن الإصابة بمرض كوفيد 19 هي إصابة بسيطة، فربما تكون الإصابة بسيطة بالنسبة لك، لكنها قد تكون إصابة خطيرة لمن يصابون بالعدوى عن طريقك. واعلن سيف الظاهري:عن رفع الطاقة الاستيعابية للمساجد إلى 50% مع الالتزام بالتباعد الجسدي بمسافة (مترين) بالإضافة الى الاستمرار على جميع الاجراءات والاشتراطات الاحترازية والوقائية المعلن عنها سابقاً. وكشف عن تعديل التوقيت بين الآذان والاقامة الى 10 دقائق لجميع الصلوات ماعدا صلاة المغرب والتي ستكون 5 دقائق، وذلك ابتداءً من يوم الاثنين الموافق 3 أغسطس 2020. وقال الظاهري بعد تقييم الوضع والتنسيق مع الجهات المعنية تقرر أن تقام صلاة عيد الأضحى في المنازل وتبث التكبيرات من خلال الوسائل المرئية والمسموعة. واضاف حظر لقاء العمالة المساعدة بأي شخص خارج المنزل مع ضرورة إمدادهم بتجهيزات الوقاية اللازمة حال ضرورة تعاملهم مع أشخاص من خارج المنزل كاستلام البضائع والطرود وغيرها. Advertisements ودعا الظاهري لتجنب زيارة الحوامل والأطفال والأشخاص الأكثر تأثراً بالفيروس وذوي الأمراض المزمنة وتجنب الخروج إلى الأماكن العامة حفاظاً على صحتهم وسلامتهم. وقال الظاهري يتم التقيّد بإجراء الفحص المخبري PCR لجميع القادمين من فئة المقيمين إلى الدولة في المختبرات المعتمدة من خلال http:// Screening.purehealth.ae . واضاف يلتزم الناقل الجوي بالتأكد من أن القادمين على متن رحلات الطيران حاصلين على نتيجة فحص سلبية وأن تكون شهادة اثبات الفحص قد صدرت من المراكز المتعمدة بمدة صلاحية لا تتجاوز 72 ساعة للوصول إلى الدولة بغض النظر عن مطار الوصول وسيتم البدء بتطبيق الاجراء بدءا من تاريخ واشار الى أن الدول التي لم تشمل في هذه المرحلة ولا توجد بها مراكز معتمدة على المنصة الرقمية ستقوم شركات الطيران بالتنسيق مع المقيمين الراغبين في العودة الى الدولة لإبراز نتيجة فحص PCR سلبية ولا تتعدى ال 72 ساعة من مراكز معتمدة لدى هذه الدول. قال الظاهري: أجاز مجلس الامارات للإفتاء الشرعي حكم حصر الأضاحي بتوكيل الجمعيات الخيرية الرسمية في الدولة. ونصح الظاهري بدفع ثمن الأضاحي من خلال توكيل الجهات الخيرية الرسمية بذبحها وتوزيعها أو من خلال التطبيقات الذكية المعنية أو عن طريق المسالخ التي تحددها السلطات المحلية بما يضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية وتقديم الخدمات للمتعاملين في المركبات دون الدخول لأسواق المواشي أو المسالخ. وأضاف: الظاهري: ستقوم السلطات المحلية المعنية بتقييم الاجراءات والتفتيش على المسالخ خلال يوم العيد وتنظيم الحركة بما يضمن عدم الازدحام وسلاسة تقديم هذه الخدمة بكل يسر . وأشار الظاهري إلى أنه ستقوم السلطات المحلية المعنية بتقييم الاجراءات والتفتيش على المسالخ خلال يوم العيد وتنظيم الحركة بما يضمن عدم الازدحام وسلاسة تقديم هذه الخدمة بكل يسر . وشدد الظاهري على منع التعامل مع العمالة المتجولة بهدف ذبح الأضاحي وسيتم مخالفة كل من يتعامل معهم وذلك لضمان صحة وسلامة أفراد المجتمع، وضرورة أخذ الحيطة والحذر عند توزيع الأضحية بين الأهل والأقارب والجيران حتى لا تكون سبباً في نقل الفيروس من شخص إلى آخر.

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