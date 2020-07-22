الامارات | "مسبار الأمل " يرسل أول صورة بعد ابتعاده عن كوكب الأرض بمليون كلم

شكرا لقرائتكم خبر عن "مسبار الأمل " يرسل أول صورة بعد ابتعاده عن كوكب الأرض بمليون كلم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أول صورة لمسبار الأمل بعد ابتعاده عن الأرض بمليون كيلومتر. وقال سموه في تغريدة عبر حسابه على " تويتر " "مسبار الأمل يرسل أول صورة لنا بعد ابتعاده عن كوكب الأرض بمليون كيلومتر في عمق الفضاء... صورة لوجهته وقبلته .. للكوكب الأحمر .. تم التقاطها بكاميرا تتبع النجوم ضمن أجهزة ملاحته الفضائية .. ما أوسع الكون .. ما أعظم الخلق .. وما أقرب الخالق.. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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