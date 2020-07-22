الامارات | محمد بن زايد يعين مدير عام بلدية العين

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يعين مدير عام بلدية العين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قراراً بتعيين علي خليفة أحمد القمزي، مديرًا عامًا لبلدية مدينة العين.

كما أصدر سموه قراراً بتعيين عبدالله عبدالحميد الساهي، وكيلاً لدائرة البلديات والنقل، وتعيين عمر إبراهيم النعيمي، مديراً عاماً للشؤون المؤسسية بدائرة البلديات والنقل، وتعيين عبدالله محمد معتوق المرزوقي، مديرًا عامًا لمركز النقل المتكامل.

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