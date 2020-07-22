بي بي آي فرانس يعرب عن جاهزيته لتوظيف 4.2 مليار يورو في المرحلة الأولى من صندوق "LAC 1"

– أعرب بي بي آي فرانس، البنك الاستثماري الوطني الفرنسي عن جهوزيته لتوظيف صندوق "LAC 1" بقدرة استثمارية تقارب 4.2 مليار يورو. يذكر أنه إلى جانب شركة مبادلة للاستثمار، صندوق الاستثمار السيادي التابع لحكومة أبوظبي، التي استثمرت مليار يورو، يشارك أكثر من عشرين مستثمرًا جديدًا في صندوق "LAC 1" إلى جانب بي بي آي فرانس. فبعد مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في فبراير 2020، تم الانتهاء من استثمار مبادلة في الإغلاق الأول للصندوق في 26 مايو 2020. بهذا، وبقدرة استثمارية حالية تقارب 4.2 مليار يورو ، بما في ذلك أكثر من 3.2 مليار يورو استقطبت من مستثمرين ومليار يورو آخر من ديون، يستثمر هذا الصندوق في الشركات الفرنسية متعددة الجنسيات المدرجة ، مستفيدًا من معرفة بي بي آي فرانس للتحولات التكنولوجية وخبرته القوية في إدارة الشركات المدرجة.

هذا، ويسهم الإغلاق الناجح لصندوق "LAC 1" في دعم جاذبية فرنسا لدى المستثمرين وصناديق الثروة السيادية من الشرق الأوسط. يقدم بي بي آي فرانس لمستثمرين مختارين الفرصة للاستثمار - من خلال LAC 1 - في الأسهم الفرنسية المدرجة الناجحة مع دور نشط في الحوكمة من خلال تطبيق استراتيجية الاستثمار في الأسهم. وتم إنشاء هذا الصندوق لاستثمار رؤوس أموال كبيرة طويلة الأجل في الشركات الفرنسية الرائدة بهدف دعم خططها الاستراتيجية وتعظيم خلق القيمة. ويهدف الصندوق إلى جمع 10 مليار يورو لاستثمارها في حوالي 15 إلى 20 شركة مدرجة برأس مال سوقي يزيد عن 500 مليون يورو. وسيتم اختيار الشركات من بين مجموعة كبيرة من الشركات الفرنسية الرائدة عالميا خلال العقد المقبل.

علاوة على ذلك، ونظرًا لعديد التحديات التي يواجهها العالم مثل الآثار الاقتصادية لوباء كوفيد- 19 ، فقد عزز صمود الاقتصاد الفرنسي والإصلاحات "الداعمة للأعمال"، ثقة المستثمرين الأجانب في الشركات الفرنسية المدرجة.

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وقد نجحت شركة بي بي آي فرانس منذ البداية في دعم ومرافقة محفظتها المدرجة ، مع عائد قوي أعلى بكثير من المؤشرات ذات الصلة الناتجة عن مخارجها والتي تمثل 15 مليار يورو. وسيتم تكرار استراتيجية مماثلة للمشاركة النشطة طويلة المدى لشركات LAC 1 ، مع نفس الهدف النهائي لتعظيم خلق القيمة لمشتركيها. في موازاة ذلك ، ستضمن سياسة الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الخاصة تلبية المعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة واستدامة النمو على المدى الطويل.

بالإضافة إلى شركة مبادلة للاستثمار، شارك أكثر من عشرين مستثمرًا في هذا الإغلاق الأول إلى جانب بي بي آي فرانس ، بما في ذلك كبار المستثمرين الدوليين والفرنسيين أمثال كوفيا، أكسا، سي.إن.بي للتأمين، كريدي أجريكول للتأمين، كارديف التابعة لبي.إن.بي باريبا، مجموعة جنرالي، مجموعة في.واي.في، سوسيتيه جنرال للتأمين، مجموعة كيس دي ديبو، ناتيكسيس، أي جي 2 أر لا مونديال ، أفيفا فرانس، مجموعة جروباما ، سكور، سي.سي.آر بالإضافة إلى الشركات الكبيرة والمكاتب العائلية ، بما في ذلك أورانج ، مجموعة يونيبل و وداسو المالية.

في هذا الإطار قال نيكولاس دوفورك الرئيس التنفيذي لشركة بي.بي.آي فرانس: "لقد كان هذا الإغلاق الأول علامة بارزة لتأكيد أطروحة الاستثمار الخاصة بصندوق LAC 1 من قبل المستوى الأول لرأس المال والمستثمرين المرموقين دوليًا وكذا الاعتراف بسجل مسار الاستثمار والدراية الفنية التي تبنيها فرق بي بي آي فرانس منذ أكثر من عشر سنوات. وﺳوف ﺗﺣﺻل الشركات متعددة الجنسيات ذات الأداء الجيد التي نهدف إلى الاستثمار فيها ، ﻋﻠﻰ اﻟدﻋم اﻟﻼزم ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ أﻋﻣﺎﻟﮭﺎ ﻓﻲ دول ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ واﻟﺷرق اﻷوﺳط."