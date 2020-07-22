شكرا لقرائتكم خبر عن رأس الخيمة: إجازة عيد الأضحى من 30 يوليو إلى 2 أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الموارد البشرية برأس الخيمة أن عطلة يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك تبدأ اعتباراً من يوم الخميس 9 من ذي الحجة 1441 الموافق 30 يوليو 2020 ولغاية يوم الأحد 12 من ذي الحجة 1441 الموافق 2 أغسطس 2020، على ان يستأنف الدوام يوم الاثنين 3 أغسطس المقبل، مع مراعاة الجهات التي تتطلب طبيعة عملها ترتيبات خاصة. ورفعت دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وإلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | رأس الخيمة: إجازة عيد الأضحى من 30 يوليو إلى 2 أغسطس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.