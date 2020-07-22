الامارات | موظفة تكتشف كاميرا مثبتة بممسحة داخل دورة مياه للسيدات

شكرا لقرائتكم خبر عن موظفة تكتشف كاميرا مثبتة بممسحة داخل دورة مياه للسيدات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت المصادفة عن كاميرا صغيرة ثبتها بائع آسيوي بأحد المتاجر على عصا ممسحة داخل دورة المياه المخصصة لموظفي المحل بهدف تصوير زميلاته أثناء وجودهن في الحمام.

ووجهت النيابة العامة في دبي ارتكاب جناية هتك العرض بالإكراه إلى المتهم بحق إحدى زميلاته التي اكتشفت وجود الكاميرا بالمصادفة حين شرعت في استخدام الممسحة بعد انتهائها من قضاء حاجتها، لتقع الكاميرا وتكتشف الجريمة.

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وقالت المجني عليها بائعة (27 عاماً) إنها دخلت إلى دورة المياه المخصصة للعاملين في الطابق العلوي بالمحل، وبعد الانتهاء من قضاء حاجتها أخذت الممسحة لتنظيف الأرضية، ففوجئت بسقوط كاميرا تسجيل صغيرة الحجم مزودة ببطاقة ذاكرة "ميموري كارد"، فاحتفظت بها وأبلغت زميلتها في المحل، ومن ثم توجهت إلى منزلها وأخرجت بطاقة الذاكرة وشاهدت مقطعاً يظهر المتهم الذي دخل الحمام قبلها وثبت الكاميرا في عصا الممسحة وهي في حالة تشغيل، ثم غادر دورة المياه، وبناءً على ذلك توجهت إلى مركز شرطة نايف في اليوم التالي، وحررت بلاغاً بالواقعة.

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