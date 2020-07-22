الامارات | عجمان تبدأ غدا إجراء فحص "كورونا" للسكان مجاناً

شكرا لقرائتكم خبر عن عجمان تبدأ غدا إجراء فحص "كورونا" للسكان مجاناً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت منطقة عجمان الطبية عن افتتاح مركز فحص مرض كورونا المستجد (كوفيد 19) في قاعة "البيت متوحد" اعتبارا من يوم غد الخميس الموافق 23 يوليو الجاري لفحص السكان من مواطنين ومقيمين بالمجان.

وقال مدير منطقة عجمان الطبية حمد تريم الشامسي أنه تم الانتهاء من كافة الترتيبات اللازمة لافتتاح المركز الذي سيباشر في استقبال كافة المواطنين والمقيمين بعجمان من يوم غد الخميس، حيث تصل الطاقة الاستيعابية لعمل الفحوصات المجانية لأكثر من 2000 شخص يوميا من جميع فئات المجتمع.

وبين الشامسي أنه تم اختيار قاعة "البيت متوحد" نظرا لأهمية الموقع وسهولة الوصول اليه إضافة إلى توفر احتياجات المراجعين سواء كانوا أفرادا أو عمال شركات مثل مواقف السيارات والقاعات الكبيرة التي تستوعب الأعداد الكبيرة من المراجعين.

وأضاف الشامسي أن إقامة هذا المركز يأتي تحقيقا لتوجيهات قيادة الدولة في الاهتمام بالمحافظة على صحة أفراد المجتمع من مرض كورونا المستجد ، وأيضا ضمن اهتمام وزارة الصحة ووقاية المجتمع، في توفير خدمات فحص كورونا لجميع أفراد المجتمع بما فيهم عمال المؤسسات والشركات المختلفة، حيث تعد هذه الفحوصات من الإجراءات الوقائية والاحترازية المهمة في تحقيق السلامة في بيئة العمل، حيث أن عملية المسح الميداني تسهم في السيطرة على الوباء والانتهاء منه.

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وذكر مدير منطقة عجمان الطبية أن أوقات ساعات العمل سوف تبدأ من الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى الخامسة مساء ، وتم توفير كافة الاحتياجات اللازمة لعمل الفحوصات ، ويمكن التسجيل على موقع: www.prereg.purehealth.ae لتسهيل الحصول على الفحص عند الحضور للمركز مباشرة ودون تأخير، وأن هذا المركز سيقدم خدماته مجانا لكافة أفراد المجتمع ، وسترسل نتائج الفحص على هواتفهم المسجلة ، وبالنسبة لحالات النتائج الإيجابية سيتم متابعتهم من خلال مركز الطب الوقائي بعجمان.

وذكر الشامسي إن إقامة هذا المركز تم بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بعجمان.

وطالب حمد الشامسي مدير طبية عجمان جميع أفراد المجتمع الالتزام ببرامج الوقاية واتخاذ التدابير الاحترازية للوقاية من هذا المرض ، مؤكدا على ضرورة التزام أصحاب المنشآت التجارية بتنفيذ بروتوكولات الوقاية، وأبرزها برامج التعقيم وتطبيق التباعد الجسدي، وتوجيه العاملين لديها لعمل مسح مرض كرونا في هذا المركز لمحاصرة الوباء وتحقيق السلامة الشاملة لجميع أفراد المجتمع.

كما ذكر الشامسي أن افتتاح هذا المركز يأتي كإضافة جديدة للمراكز الصحية الأخرى التي تقوم بهذا الدور وهي مركز الطب الوقائي ، ومركز الحميدية الصحي ، ومركز المسح الوطني بعجمان.

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