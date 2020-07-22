الامارات | 49 % نسبة الارتفاع في طلب الخدمات المرورية الإلكترونية في عجمان خلال 6 أشهر

شكرا لقرائتكم خبر عن 49 % نسبة الارتفاع في طلب الخدمات المرورية الإلكترونية في عجمان خلال 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين بشرطة عجمان، العقيد سلطان خليفة بن حارب المهيري، عن ارتفاع في حجم طلب الخدمات الإلكترونية المرورية التي تقدمها إدارة ترخيص الآليات والسائقين للمتعاملين خلال الأشهر الستة الماضية، في حين بلغ عدد المركبات المسجلة في الإمارة 114 ألفاً و667 مركبة بزيادة 4%، وبلغ حجم الطلب على الخدمات الإلكترونية الذكية 52 ألفاً و513 معاملة بزيادة 49 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأشار إلى أن القيادة العامة لشرطة عجمان قد أدخلت العديد من التحسينات ضمن خدماتها، والتي تستمدها من ملاحظات واقتراحات المتعاملين وتطبيق الأساليب الحديثة من خلال الاطلاع على أفضل الممارسات في مجالات الريادة في تقديم الخدمات، وتحقيقاً لما تم فقد حققت الإدارة خفضاً في أعداد المتعاملين بنسبة 10% خلال 6 أشهر الماضية، وبلغ عدد متعاملي المركز 18 ألفاً و691 متعاملاً تمت خدمتهم بمعدل زمن تقديم خدمة دقيقة و36 ثانية، ومعدل زمن انتظار بلغ دقيقتين و36 ثانية. في المقابل، ارتفع عدد المستخدمين للقنوات الإلكترونية الذكية بنسبة 49 %.

تأتي الزيادة في الخدمات الإلكترونية الذكية من خلال توفير منصات سهل لخدمات تجديد المركبات ودفع المخالفات المرورية وتطبيق وزارة الداخلية وبوابة وزارة الداخلية للخدمات المرورية، وتطبيق شرطة عجمان الذكي وموقعها الإلكتروني، وحرصاً من الإدارة في الحفاظ على صحة المتعاملين من فئة (كبار المواطنين وأصحاب الهمم) فقد وفرت دورية "في خدمتكـم" لإيصال الخدمات المرورية لهذه الفئة من المتعاملين بكل أمن وضمن الإجراءات الوقائية والاحترازيـة.

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وأشار مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين الى مضاعفة الجهود لتحقيق تطلعات الحكومة في تقديم خدمات ذات جودة عالية، وتطوير قنوات تقديم الخدمات بمركز خدمات المرور والترخيص لتواكب تطلعات المتعاملين بتقديم خدمات ومبادرات استباقية تفوق توقعاتهم.

كما نوه مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين المتعاملين والجمهور إلى ضرورة متابعة أخبار القيادة العامة لشرطة عجمان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لمعرفة كل ما هو جديد في الخدمات وقنوات تقديمها.

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