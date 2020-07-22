الامارات | محتال يستولي على 9 ملايين ميل من شركة طيران بحسابات وهمية

شكرا لقرائتكم خبر عن محتال يستولي على 9 ملايين ميل من شركة طيران بحسابات وهمية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة عاطل آسيوي استولى بطرق احتيالية على 9 ملايين و278 ألف و639 ميل طيران، تقدر قيمتها بنحو مليون و440 ألف درهم من إحدى شركات الطيران الكبرى في الدولة، بعد أن زور مستندات إلكترونية، أنشأ بناء عليها 24 حساباً وهمياً في برنامج الطيران التابعة للمؤسسة المجني عليها، ثم أدخل بيانات تذاكر سفر خاصة بعملاء الشركة التي يعمل بها وحصل على الأميال لنفسه.

ووجهت إليه النيابة العامة في دبي ارتكاب جناية التزوير في مستند إلكتروني رسمي والاحتيال للاستيلاء على مال الغير من نظام معلوماتي.

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وقالت مسؤول الأمن بقسم مكافحة الاحتيال في المؤسسة المجني عليها في تحقيقات النيابة إنها مختصة بالتدقيق على التذاكر المشبوهة التي تشترى من الشركة، واكتشفت وجود مجموعة حسابات إلكترونية مسجلة في برنامج مكافآت درجة رجال الأعمال تدار من جهاز كمبيوتر واحد، ويتم إيداع الأميال الخاصة بتذاكر السفر في تلك الحسابات باسم شخص واحد، لافتة إلى أنها توسعت في التحقيق واكتشفت أن هذه الحسابات عائدة لشركات منتهية الصلاحية.

وبالتدقيق على طريقة دفع الضريبة الخاصة بتلك التذاكر التي تضاف الأميال إلى حساباتها تبين أنها تدفع عن طريق بطاقة ائتمانية واحدة تخص المتهم، الذي استولى على قرابة تسع ملايين و279 ألف ميل تقدر قيمتها بنحو مليون و144 ألف و844 درهم، وأقر باستيلائه عليها بطرق احتيالية.

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