الامارات | تحت عنوان "كل الأمنيات الطيبة للإمارات".. اليابان تنشر صوراً جديدة لـ"مسبار الأمل"

شكرا لقرائتكم خبر عن تحت عنوان "كل الأمنيات الطيبة للإمارات".. اليابان تنشر صوراً جديدة لـ"مسبار الأمل" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحت عنوان "كل الأمنيات الطيبة لدولة الإمارات العربية المتحدة".. نشر الحساب الرسمي على منصة "تويتر" لموقع "اليابان بالعربية"، صوراً خاصة لمسبار الأمل الإماراتي خلال عملية تركيبه على متن الصاروخ (إتش 2 إيه) الذي انطلق به قبل أيام إلى مساره نحو كوكب المريخ.

وذكر الموقع الياباني أن هناك فارق بين الصاروخ والمسبار، موضحاً أن الصاروخ (إتش 2 إيه) صنعته شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة اليابانية، بينما المسبار هو "مسبار الأمل" الذي صنعته كوادر وطنية إماراتية، ليحمله الصاروخ إلى مداره حول المريخ.

وأفاد الموقع بأن الصور التي نشرها توضح "مسبار الأمل" الإماراتي قبل وبعد تركيبه على الصاروخ الياباني، مشيداً بالشعار الذي زيّن المسبار باللغة العربية، وهو "الإمارات لا شيء مستحيل"

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