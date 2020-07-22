الامارات | الاتحادية للموارد البشرية تحدد اجازة عيد الأضحى

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحادية للموارد البشرية تحدد اجازة عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، اليوم، إجازة عيد الأضحى للوزارات والجهات الاتحادية من الخميس 30 يوليو حتى الأحد 2 أغسطس على أن يستأنف الدوام يوم الإثنين 3 أغسطس.

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