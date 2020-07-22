بتوجيهات حمد الشرقي.. فحوصات مجانية لكورونا في الفجيرة بالإمارات

Advertisements

بتوجيهات الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ستقوم وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات ممثلة في منطقة الفجيرة الطبية وبالتنسيق مع فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي لإمارة الفجيرة بعمل حملة فحوصات مجانية عن مرض " كوفيد - 19 " تغطي جميع مناطق الإمارة. جاء ذلك بهدف تسهيل وصول الخدمة لجميع أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين وبحسب المواقع والبرنامج الزمني المحدد لبرنامج المسح الميداني، وعلى من يرغب بإجراء اختبار الفحص المجاني إحضار بطاقة الهوية معه إلى مكان الفحص.