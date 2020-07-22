الامارات | أبوظبي تسجل 22 ألف «مخالفة حزام أمان» خلال 6 أشهر

شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي تسجل 22 ألف «مخالفة حزام أمان» خلال 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي، بأن عدد مخالفات عدم الالتزام باستخدام حزام الأمان أثناء سير المركبات خلال الفترة من أول يناير إلى نهاية يونيو الماضيين، بلغ 22 ألفاً و162 مخالفة، لافتة إلى أن عقوبة عدم ربط حزام الأمان أثناء القيادة للسائق والركاب غرامة المالية بقيمة 400 درهم، حسب المادة رقم (51) التي نصت عليها اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون السير والمرور رقم (178).

ودعت السائقين والركاب إلى ضرورة استخدام حزام الأمان، حفاظاً على سلامة الجميع، وتعزيز الجهود المبذولة في السلامة المرورية.

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وحثت المديرية السائقين على الالتزام بقوانين وأنظمة المرور، حفاظاً على سلامة السائقين وسلامة مستخدمي الطريق، مؤكدة الاهتمام المستمر بتوفير أعلى معايير السلامة المرورية، ونشر الوعي المروري بين السائقين.

وأوضحت أن استخدام حزام الأمان يساعد في تفادي أغلب الإصابات في حوادث المرور، ويقلل من مضاعفات الاصطدامات، وذلك تجسيداً لأولويتها الاستراتيجية لجعل الطرق أكثر أمناً وسلامة، وتعزيز الأمن المروري وسلامة الفرد، ورفع مستوى الثقافة المرورية في المجتمع، بما يسهم في الحد من كل الأسباب وما ينجم عنها من وفيات وإصابات بالغة.

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