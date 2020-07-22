الامارات | احتراق 3 مستودعات في «صناعية» جبل علي

شكرا لقرائتكم خبر عن احتراق 3 مستودعات في «صناعية» جبل علي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شب حريق في ثلاثة مستودعات تحوي مواد سريعة الاشتعال بمنطقة جبل علي الصناعية في دبي، أمس، بحسب المتحدث عن الدفاع المدني، الذي أشار إلى أنه جرت السيطرة على الحريق خلال نحو ساعتين ونصف الساعة، وبدأت بعدها مباشرة عمليات التبريد، دون وقوع إصابات.

وقال المتحدث عن الدفاع المدني في دبي إن بلاغاً ورد في الساعة 9:07 من صباح أمس، عن نشوب حريق في ثلاثة مستودعات تحتوي على عطور ومواد بلاستيكية، بمنطقة جبل علي الصناعية، لافتاً إلى أنه تم الوصول إلى موقع الحادث خلال سبع دقائق، ووردت على الفور إشارة من قائد الحادث بأن الحريق متطور، فانتقلت ثلاثة فرق تابعة لمراكز جبل علي، ودبي باركس، ومركز دبي الجنوب لمكافحة الحريق.

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وأضاف أن فرق العمل عملت في البداية على احتواء النيران في المستودعات التي طالها الحريق، ومنعها من الامتداد إلى مستودعات أخرى، ثم شرعت في المكافحة باستخدام المعدات المختلفة، ومنها الرافعات التي تتناسب مع محتويات تلك المستودعات.

وأشار إلى أن عمليات المكافحة استغرقت نحو ساعتين ونصف الساعة، إلى أن تمت السيطرة على الحريق في الساعة 11.39 صباح أمس، وبدأت فرق الدفاع المدني بعد ذلك مباشرة عمليات التبريد، لافتاً إلى أن احتواء المستودعات على كميات من العطور كان سبباً في سرعة الاشتعال، وتعامل رجال الإطفاء بكل كفاءة وحرفية من أجل احتواء الحريق تماماً دون وقوع إصابات بشرية.

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