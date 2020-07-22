الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسعار

لاحظ مستهلكون عرض بعض منافذ بيع، أخيراً، كمامات بأسعار متدنية بشكل لافت، إذ وصل سعر العبوة من أحد الأنواع سبعة دراهم، متسائلين عند مدى جودة وفاعلية تلك الكمامات في الحماية من فيروس «كورونا».

طريق

شكا سائقون وعورة الخط، الذي تسلكه الشاحنات على طريق دبي - العين، إذ يحمل الكثير من الحفر التي تضر بإطارات المركبات، وطالبوا بضرورة سفلتتها لتجنب الحفر.

تدابير

لاحظ مستهلكون ازدحاماً لافتاً في منطقة نايف، خصوصاً داخل وخارج المحال التي لا تظهر التزاماً بالتدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، داعين مفتشي اقتصادية دبي إلى تكثيف الحملات التوعوية في تلك المنطقة، والتواصل مع الباعة لزيادة مستوى الوعي بتلك التدابير.

تعديلات

تجري دائرة بلدية عجمان العديد من التوسعات في منطقة الجرف، ما تسبب في إغلاق عدد من مداخل الشوارع، وترتب عليه تكدس المركبات في بعض الأوقات.

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أضاحٍ

رصد مستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي قيام أصحاب مزارع بترويج أضاحي العيد، مع خدمة الذبح داخل المزرعة، مطالبين بتشديد الرقابة على هذا النوع من المخالفات، خصوصاً في ظل انتشار فيروس كورونا.

حمام

لاحظ قارئ أن عاملين في محل تجاري بشارع بدر في عجمان، يوفرون الماء والغذاء للحمام البري الذي يوجد بكثافة وبصورة دائمة على جانب الطريق، من الجهة المؤدية إلى حديقة الراشدية للعائلات، متسائلاً عن مدى صحة هذا السلوك.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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