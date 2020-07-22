الامارات | 305 إصابات جديدة بـ«كورونا» وشفاء 343 حالة

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شكرا لقرائتكم خبر عن 305 إصابات جديدة بـ«كورونا» وشفاء 343 حالة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إجراءها أكثر من 40 ألف فحص جديد، خلال الـ24 الساعة الماضية، على فئات مختلفة في المجتمع، تماشياً مع خطتها لحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والمخالطين لهم وعزلهم، حيث أسهمت في الكشف عن 305 حالات إصابة جديدة من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 57 ألفاً و498 حالة.
كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصاب من تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 341 حالة.
كما أعلنت «الوزارة» شفاء 343 حالة جديدة، وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 49 ألفاً و964 حالة.
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