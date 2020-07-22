الامارات | «الشارقة للتعليم الخاص» تعتمد تطوير بنيتها التكنولوجية

شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة للتعليم الخاص» تعتمد تطوير بنيتها التكنولوجية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت هيئة الشارقة للتعليم الخاص تطوير بنيتها التكنولوجية لإعداد البرامج والدورات التي تمكن القيادات والكوادر التربوية من الحصول على أعلى مستويات التأهيل المهني، وتأمين مجتمع تعلّم متطور. وبموجب هذا الاعتماد، تتولى شركة سحاب للحلول الذكية مسؤولية تنفيذ وتطوير البوابة الإلكترونية لأكاديمية الشارقة للتعليم، والتوسع في عملية تطبيق تقنيات رائدة مثل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتبسيط إمكانية تنفيذ مشروعات وبرامج الأكاديمية التي تدعم الإمكانات المهنية والتعليمية والمهارات باستخدام التقنيات المبتكرة.

وأكدت رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص الدكتورة محدثة الهاشمي، أن تحويل برامج الأكاديمية إلى برامج ودورات إلكترونية متاحة عبر بوابتها الإلكترونية يترجم إيمانها بأهمية العمل وفق أحدث التقنيات للارتقاء بالنتائج المرجوة.

وأوضح المدير التنفيذي لشركة سحاب للحلول الذكية أمين الزرعوني، أن الشركة تمتلك خبرة لتقديم الحلول الذكية للعديد من المؤسسات الحكومية ومساعدتها في تعزيز قدرتها على الارتقاء بالجودة.

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