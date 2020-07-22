الامارات | «التعليم والمعرفة»: 45% نسبة المؤيدين للعودة إلى مقاعد الدراسة

شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم والمعرفة»: 45% نسبة المؤيدين للعودة إلى مقاعد الدراسة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي نتائج استبيان أولياء أمور الطلبة، حول السنة الدراسية المقبلة، حيث أبدى 45% من ذوي الطلبة الذين شاركوا في الاستبيان تفضيلهم عودة أبنائهم إلى مقاعد الدراسة العام المقبل.

وقالت الدائرة إن الاستبيان استقطب مشاركة 63% من إجمالي أولياء أمور طلبة المدارس الخاصة في أبوظبي، حيث استطلع آراءهم حول مختلف الجوانب المرتبطة بإعادة فتح المدارس مع بداية العام الدراسي الجديد، بما في ذلك نموذج الدوام المدرسي ومدته ووسائل نقل الطلبة، وغيرها.

وأشار ثلث المشاركين في الاستبيان (34%) إلى أنهم يفضلون استمرار نموذج التعليم عن بُعد، معتبرين أن هذا النموذج يمكّنهم من إدارة وقتهم بأفضل شكلٍ ممكن.

ومن أصل إجمالي المشاركين في الاستبيان، أظهرت النتائج أن 39% من الإماراتيين فضلوا استمرار نموذج التعليم عن بُعد، مقابل 33% من المقيمين، علماً بأن 74% من المواطنين الإماراتيين ضمن هذه الفئة أشاروا لوجود المساعدة المنزلية في رعاية أبنائهم في المنزل، في مقابل 26% من المقيمين.

وأظهرت نتائج الاستبيان أن نسبة المواطنين الإماراتيين الذين يعيشون مع شخص أو أكثر من الفئات الأكثر عرضةً لخطر الإصابة (66% من المشاركين) هي أكثر من ضعف الفئة ذاتها من المقيمين (31% من المشاركين)، حيث انعكس هذا الجانب على آرائهم من حيث استمرار نموذج التعلّم عن بُعد.

ومن أصل 45% من المشاركين الذين يفضلون العودة للدوام المدرسي، أظهرت نتائج الاستبيان أن 34% من المشاركين يفضلون عودة المدارس بالدوام الكامل، فيما يفضل 16% منهم نموذج العودة إلى المدارس بشكل جزئي (نصف يوم)، كونه يضمن الموازنة بين التعليم والسلامة.

وتشير نتائج الاستبيان إلى أنه من المتوقع أن ينخفض عدد الأطفال الذين سيستقلون الحافلة للذهاب إلى المدرسة في الفصل الدراسي الجديد انخفاضاً طفيفاً، إذ بيّن 40% من أولياء الأمور المشاركين في الاستبيان عزمهم الاستفادة من خدمات الحافلات المدرسية، في حين بلغت نسبة الطلبة المستفيدين من تلك الخدمات 46% في العام الدراسي الماضي.

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ويعتزم نحو 85% من أولياء أمور الطلبة المشاركين في الاستبيان تسجيل أبنائهم في المدارس ذاتها للعام الأكاديمي الجديد.

إلى ذلك أصدرت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي الدليل الإرشادي الشامل للسياسات والمبادئ التوجيهية لإعادة فتح المدارس الخاصة، والذي يهدف إلى مساعدة كل مدرسة في التوصل للنموذج الأفضل لإعادة افتتاح أبوابها بشكل آمن يضمن صحة وسلامة الطلبة والمعلمين.

وستعتمد 201 مدرسة ومؤسسة تعليمية نتائج الاستبيان، إلى جانب الدليل الإرشادي الذي أصدرته الدائرة لوضع خططها التفصيلية حول نموذج عودة طلبتها للمدرسة.

أرقى المعايير

قال وكيل دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي عامر الحمادي: «عملنا طوال المرحلة الماضية على ضمان العودة الآمنة للطلبة والمعلمين إلى المدارس في العام الدراسي الجديد، إذ يفصّل الدليل الإرشادي الذي أصدرناه الإجراءات التي يتوجب على المدارس دراستها قبل الإعلان عن النموذج الذي اعتمدته لإعادة فتح أبوابها، بما يعزز سلامة القطاع التعليمي في أبوظبي ككل، وتنسجم الإرشادات مع أرقى المعايير العالمية المعتمدة».

39 %

من المواطنين فضلوا استمرار نموذج التعليم عن بُعد، مقابل 33% من المقيمين.

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