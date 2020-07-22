الامارات | «دفاع مدني دبي» تزود مركبات الإسعاف بتقنيات متطورة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسلم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في دبي، خليفة بن دراي، أول مركبة إسعاف (المستجيب الأول)، يتم تجهيزها بالإدارة الفنية للدفاع المدني، تمهيداً لتزويدها بأحدث المعدات والتقنيات المتطورة في المجال الطبي، ولتنضم إلى أسطول مركبات وآليات مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.
وقال مدير إدارة الشؤون الفنية بمقر الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، العقيد سليمان عبدالكريم البلوشي، خلال تسليم المركبة بمقر الدفاع المدني، إن هذه الخطوة تأتي في إطار التعاون المشترك، والخطط الاستراتيجية لدوائر حكومة دبي بتعزيز واستدامة التنمية، وتعكس قيمة التطور التقني اللافت بالإدارة.
وأضاف أن هذه المركبة واحدة من بين مجموعة من المركبات، التي تعمل «الدفاع المدني» على تجهيزها لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.
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