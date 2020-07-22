الامارات | شرطة الشارقة تتعامل مع 810 آلاف مكالمة خلال 6 أشهر

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة تتعامل مع 810 آلاف مكالمة خلال 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهرت الإحصائية الصادرة عن غرفة العمليات المركزية، بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، أنها تلقت 810 آلاف و283 مكالمة، خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأفاد مدير عام العمليات المركزية في شرطة الشارقة، العميد الدكتور أحمد سعيد الناعور، بأن غرفة العمليات تلقت 655 ألفاً و702 مكالمة، على الرقم (999) المخصص للحالات الطارئة، و154 ألفاً و581 مكالمة عبر الرقم (901) للحالات غير الطارئة، احتوت على الاستفسارات العامة، والخدمات الشرطية المقدمة خلال هذه الفترة، حيث تم التعامل معها جميعاً بالصورة المطلوبة، التي تحقق أهداف شرطة الشارقة المنسجمة مع الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية، الرامي إلى تعزيز الأمن والأمان.

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وأوضح الناعور أن البلاغات التي تلقتها غرفة العمليات المركزية في شرطة الشارقة، صنفت حسب أهميتها، إلى طارئة وغير طارئة، وتم تحويلها فوراً إلى جهات الاختصاص، مؤكداً حرص العاملين بغرفة العمليات على تقديم أفضل الخدمات للجمهور، وتعزيز زمن سرعة الاستجابة.

ودعا أفراد الجمهور إلى الاتصال بالرقم (999) المخصص للإبلاغ عن الحوادث البليغة والحالات الطارئة، والاتصال على الرقم (901) للإبلاغ عن الحوادث البسيطة وغير الطارئة.

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