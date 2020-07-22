الامارات | فحوص مجانية لـ «كوفيد-19» في الفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن فحوص مجانية لـ «كوفيد-19» في الفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقوم وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ممثلة بمنطقة الفجيرة الطبية، وبالتنسيق مع فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي لإمارة الفجيرة، بعمل حملة فحوص مجانية للكشف المبكر عن مصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تغطي جميع مناطق الإمارة، وذلك بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة. تهدف المبادرة إلى تسهيل وصول الخدمة لجميع أفراد المجتمع، من المواطنين والمقيمين، وبحسب المواقع والبرنامج الزمني المحدد لبرنامج المسح الميداني، وعلى من يرغب بإجراء اختبار الفحص المجاني إحضار بطاقة الهوية معه إلى مكان الفحص. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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