الامارات | منخفض جوي يعرض الدولة لأمطار متوسطة وغبار

شكرا لقرائتكم خبر عن منخفض جوي يعرض الدولة لأمطار متوسطة وغبار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد المركز الوطني للأرصاد، بأن الدولة تتعرض لامتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، لافتاً إلى أن مناطق متفرقة من الدولة شهدت أمس، أمطار متوسطة الشدة، كانت غزيرة في بعض الأحيان، مع نشاط ملحوظ في سرعة الرياح وتدني مستوى الرؤية الأفقية، خصوصاً في دبي والشارقة والعين.

وأشار المركز إلى أن الرياح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار نهاراً، فيما يكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقع أن يكون طقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحا، مع فرصة لتكوّن السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر، مشيراً إلى أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتكون مثيرة الغبار والأتربة، وتتراوح سرعتها من 20 إلى 30 كم/س، تصل إلى 42 كم/ س على البحر الذي يكون متوسط الموج يضطرب أحياناً صباح الخميس في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأكد المركز أن طقس الخميس سيبقى غائماً جزئياً بوجه عام ومغبر أحيانا، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة لتكوّن السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر ، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا لتبقى مثيرة للغبار والأتربة بما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وتتراوح سرعتها من 20 إلى 30 كم/س، تصل إلى 42 كم/ س على البحر الذي يكون متوسط الموج قد يضطرب نهاراً أحياناً في الخليج العربي، ومتوسط الموج في بحر عمان.

وفيما يتعلق بطقس الجمعة، توقع المركز أن يظل غائماً جزئياً بوجه عام ، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحا ، مع فرصة تكوّن السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر، قد يصاحبها سقوط بعض الأمطار ، لافتاً إلى أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار والأتربة ، وتتراوح سرعتها من 20 إلى 30 كم/ س، تصل إلى 40 كم/ س على البحر الذي يكون متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ولفت إلى أن طقس السبت سيظل غائماً جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحا، مع احتمال تكوّن السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط نهاراً مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة، وسرعتها من 20 إلى 30 كم/س تصل إلى 40 كم س على البحر الذي يكون متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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