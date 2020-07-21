إطارات "فايرستون" تطلق حملة لدعم العملاء بالتعاون مع شركة "النيل للمشروعات والتجارة"

- أعلنت "فايرستون" (Firestone)، الشركة التابعة لـ "بريجستون"، عن إطلاق حملة "كسبان كسبان"، بالتعاون مع شركة "النيل للمشروعات والتجارة" الوكيل الحصري في جمهورية مصرالعربية. وتأتي الحملة في إطار الجهود العالمية للشركة لإشراك العملاء والحفاظ على استمرارية العمل في أعلى مستوى في ظل التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، إلى جانب تخفيف الأعباء الاقتصادية على المستهلك، وتعزيز سوق الإطارات ضمن الشريحة الاقتصادية. وتقدم الحملة مجموعة من الهدايا القيمة مثل تلفزيونات LED وملابس رياضية وغيرها، وذلك عند شراء 4 إطارات "فايرستون" كحد أدنى.

وتأتي الحملة بالتزامن مع اطلاق إطارات حديثة ماركة "فايرستون" طراز (Multihawk ) من مقاسات 13 إلى 14 بوصة للسيارات الاقتصادية، والتي تعتبر الخيار الأفضل نظراً لجودتها العملية للتحكم والفرملة على الطرق الجافة، وكذلك أثناء التعامل مع السيارة على المسارات الرطبة والجافة. بالإضافة إلى طراز (Roadhawk) من مقاسات أكبر من 15 بوصة، والمعروفة بتميزها من ناحية الثبات والراحة على الطرق الداخلية والسريعة.

وقال ستيفانو سانشيني، المدير الإقليمي لشركة "بريجستون الشرق الأوسط وأفريقيا": "يجب أن تكون السلامة على رأس أولويات أصحاب المركبات، وربما يكون استبدال الإطارات القديمة أمراً صعباً في هذه الأوقات الحرجة التي فرضتها جائحة كورنا، إلا أننا نشجع العملاء على مواصلة الاستثمار في الإطارات عالية الجودة والبحث عن أفضل الخيارات التي تؤمن لهم أقصى توفيرممكن. ومع إدراكنا لهذه المخاوف، فإننا نواصل العمل على توفير خيارات مثالية في عروضنا على الإطارات الخاصة بالسيارات الاقتصادية.

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وأضاف سانشيني: "تأتي الحملة التي أطلقناها بالتعاون مع شركة "النيل للمشروعات والتجارة" تأكيداً على التزامنا بضمان تزويد عملائنا بأفضل المزايا خلال شراء الإطارات عالية الجودة، إلى جانب حصولهم على منتجات ذات قيمة مضافة تعزز تجربة القيادة والراحة والسلامة. وتقوم "فايرستون" بشكل مستمر بعرض مجموعة من الإطارات الخاصة بسيارات الركاب خلال فصل الصيف، والتي تلائم بشكل كبير سيارات السيدان الصغيرة."

وحثت "فايرستون" مالكي السيارات على أن يكونوا أكثر وعياً خلال عملية شراء الإطارات، مشيرة إلى أن استبدال جميع الإطارات في وقت واحد يوفر أقصى درجات التحكم بالمركبة. كما ذكرتهم بضرورة التحقق من خطوط الإطارات لمعرفة مدى تلفها، وكذلك أشرطة المطاط الصلب التي لا يمكن للسائقين رؤيتها إلا عندما يكون عمق خط الإطار قد تجاوز الحد المسموح به للقيادة الآمنة، والذي يكون عموماً 1.6 ملم. لافتة إلى أن أنماط تلف الإطار قد تشير إلى مشاكل أخرى في الإطارات أو السيارة.

تعتبر "فايرستون" علامة تجارية عالمية رائدة في مجال إنتاج الإطارات ذات الخصائص المتميزة من حيث التماسك في الظروف المختلفة. وتقوم الشركة بتصنيع إطارات ذات جودة عالية تجمع ما بين السلامة والأداء العالي بهدف إنتاج مجموعة من الإطارات بأسعار معقولة للسيارات الصغيرة والمتوسطة الحجم، حيث يتم تصميم جميع الإطارات مع مراعاة معايير السلامة والموثوقية والأداء.