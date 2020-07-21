تومورولاند يتألّق في فستيفال أرينا دبي

-("ايتوس واير")- في إطار مشاركتها في مفاجآت صيف دبي، تستعدّ شركة "إنفي إيفنتس" لإطلاق مهرجان "تومورولاند أرواند ذا وورد" الرقمي للموسيقى في "فستيفال أرينا دبي" التابعة لـ"إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي"، وذلك يومي السبت والأحد الموافقين لـ25 و26 يوليو.

ويّعِدُ مهرجان الموسيقى الرقمي هذا الذي ينعقد على مدى يومين بتقديم تجربة نابضة بالحياة، إذ يجمع أكبر الأسماء عالمياً في مجال موسيقى الرقص الإلكترونية وأفضل التقنيات العالمية في التصميم ثلاثي الأبعاد وإنتاج الفيديو والمؤثرات الخاصة.

وبعد النجاح الذي حققه مهرجان "يونايت ويذ تومورولاند" عامي 2017 و2018، يستعد فريق "إنفي إيفنتس" لإطلاق جولة جديدة بعنوان "تومورولاند أرواند ذا وورد".

ومن شأن مشاركة عددٍ من الأسماء اللامعة من قطاع الموسيقى الإلكترونية، إلى جانب عرضٍ مُصمم حديثاً أن يوفّر أفضل تجربة على الصعيدين السمعي والبصري.

وفي هذا السياق، قال نيكولاس فان دينابيل، مؤسس شركة "إنفي إيفنتس": "نُعرب عن سعادتنا البالغة بإنجاح ذلك في هذه الأوقات العصيبة. ونحن على يقين بأنّه من المُقدّر لنا أن نجلب روح وتشويق مهرجان ’تومورولاند‘ إلى جماهيرنا ونأمل مرة أخرى في توحيد جماهيرنا بطريقة مسؤولة ومثيرة في الوقت ذاته. وهذا ما نحن بأمسّ الحاجة إليه".

وستضمّ نسخة دبي من المهرجان موسيقى يُقدّمها أفضل الفنانين بالعالم في الرقص والموسيقى الإلكترونية. وتتضمن قائمة الفنانين ليوم السبت كلاً من أفروجاك، وأرمين فان بورين، وديميتري فيغاس، ولايك مايك، وكاتي بيري، وباول كالكبرينر، وستيف أوكي. أمّا يوم الأحد فسيُضمّ كلاً من دافيد غيتا، وكولش، ومارتن جاريكس، وتيستو، ودون ديابلو.

وبالإضافة إلى هذه المجموعة الرائعة من الفنانين وعروض الألعاب النارية وعروض الليزر، التي تُعدّ سمّةً تُميّز "تومورولاند"، سيضع هذا المهرجان الرقمي معياراً جديداً للأداء للمهرجانات كافة. ولإضفاء المزيد من الإثارة، سيتمّ الكشف عن المسرح الرئيسي المميز الذي يجسّد موضوع عام 2020 "ذا ريفلكشن أوف لاف – تشابتر ون"، أمام الجماهير خلال مهرجان "تومورولاند أرواند ذا وورد".

وبدعمٍ من شركائهم، بما في ذلك، راديو "تشانل 4" و"برايم" للخدمات الأمنية، و"آر إس إس" (رينتال سولوشنز آند سيرفيسيز) و"إكليبس إيه في" ومشروب الطاقة "دراجون" و"بروموتيك" و"بيرسيبت جولف" و"أول إيفنت سيرفيسيز" و"باورد" لخدمات إدارة المنشآت و"بوش إيفينتس رينتالز" و"بلاتينيوم ليست"، فقد خطط المنظّمون، "إنفي إيفنتس" لمجريات فعاليةٍ غير مسبوقة.

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والجدير بالذكر أنّه تمّ إعداد الموقع، "فستيفال أرينا دبي" التابعة لـ"إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي" خصيصاً بموجب التشريعات الحكومية ذات الصلة بالصحة والسلامة. ولضمان الحفاظ على ممارسات التباعد الاجتماعي، سيتم توفير عدد محدود من التذاكر يومياً. وتتوفر تذاكر اليوم الواحد وباقات طاولات كبار الشخصيات بالاقتران مع الإجازات المحلية وإجازات اليوم الواحد ووجبات الفطور المتأخر في فندق "إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي" أيضاً.

ومن الملائم أن مهرجان "تومورولاند أرواند ذا وورد"، وهو أحد تجارب الترفيه الأكثر إثارةً سينطلق للمرة الأولى هنا في دبي، يومي 25 و26 يوليو، بالتزامن مع إعادة افتتاح دبي أمام السياح من جميع أنحاء العالم.

ويُشار إلى أنّ النسخة الـ23 من مفاجآت صيف دبي (من 9 يوليو وحتى 29 أغسطس 2020) تُعدّ جزءاً من تقويم التجزئة السنوي في دبي والذي يضمّ المهرجانات الكبرى القائمة على البيع بالتجزئة والتخفيضات الضخمة وتجارب التجزئة الحصرية ومناطق الجذب السياحي.

للاطلاع على التقويم الكامل للفعاليات، يُرجى زيارة www.dubaisummersurprises.com ومتابعتنا على @DSSsocial.

حقائق موجزة:

مهرجان "تومورولاند أرواند ذا وورد"، المهرجان الرقمي

• السبت والأحد الموافقين لـ25 و26 يوليو 2020.

• بين الساعة 6 مساءً وحتّى 3 صباحاً