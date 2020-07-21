اليحيائي: مسبار الأمل يمثل مرحلة جديدة مشرقة في تاريخ الإمارات

أكد سعادة طالب عبد الله اليحيائي مدير بلدية مدينة دبا الحصن "أن انطلاق مسبار الأمل يمثل مرحلة جديدة مشرقة من تاريخ الإمارات الحديث، تسعى من خلالها الدولة بتوجيهات وعمل قيادتها الحكيمة إلى تسنم ذرى العلم والمعرفة، والمساهمة في جهود الأمم المتقدمة لاستكشاف الفضاء عموماً وكوكب المريخ خصوصاً بما يعود بالنفع والفائدة على الإنسانية جمعاء.

وأضاف اليحيائي "أن دولة الإمارات بقيادتها الوثابة الناظرة للمستقبل بعيون كلها أمل وثقة، والتي لا تعرف معنى كلمة المستحيل قد اجترحت المعجزات، ومسبار الأمل يمثل إضافة نوعية عالية القيمة يضاف إلى سلسلة إنجازاتها، وهو الأمر الذي يملأ قلوب جميع أبناء وبنات الإمارات بالسعادة والسرور والفخر وهم يرون دولتهم قد غدت مركزاً إقليمياً رائداً في مجال ارتياد الفضاء، وقطاع الصناعات الفضائية الذي يبنى ويؤسس بعقول إماراتية شابة ومتعطشة للعلم والمعرفة والإنجاز من أجل رفعة الوطن، وبقاء رايته عالية خفاقة في كل مكان.

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