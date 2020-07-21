الامارات | بالفيديو.. الأمطار تتساقط على مناطق من الدولة وطقس غائم غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. الأمطار تتساقط على مناطق من الدولة وطقس غائم غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت الدولة، اليوم، تساقطاً للأمطار على بعض المناطق، ونشر المركز الوطني للأرصاد، عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة لهطول الأمطار المتفاوت بين خفيف ومتوسط.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة لتكون السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة.

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