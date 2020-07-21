الامارات | 45‎ % من ذوي طلبة أبوظبي يؤيدون العودة للمدارس العام الدراسي المقبل‎

شكرا لقرائتكم خبر عن 45‎ % من ذوي طلبة أبوظبي يؤيدون العودة للمدارس العام الدراسي المقبل‎ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي الدليل الإرشادي الشامل للسياسات والمبادئ التوجيهية لإعادة فتح المدارس الخاصة، والذي يهدف لمساعدة كل مدرسة في التوصل للنموذج الأفضل لإعادة افتتاح أبوابها بشكلٍ آمن يضمن صحة وسلامة الطلبة والمعلمين.

وأوضحت الدائرة أن إطلاق الدليل الإرشادي، جاء بالتوازي مع إعلان الدائرة عن نتائج استبيان أولياء أمور الطلبة، والذي استقطب مشاركة 63% من إجمالي أولياء أمور طلبة المدارس الخاصة في أبوظبي، واستطلع آراءهم حول مختلف الجوانب المرتبطة بإعادة فتح المدارس مع بداية العام الدراسي الجديد، بما في ذلك نموذج الدوام المدرسي ومدته ووسائل نقل الطلبة وغيرها.

وأبدى 45% من أولياء الأمور تفضيلهم لعودة أبنائهم إلى الدوام المدرسي، فيما لم يتخذ 21% من المشاركين قرارهم في هذا الخصوص. وأشار ثلث المشاركين (34%) إلى أنهم يفضلون استمرار نموذج التعليم عن بعد، معتبرين أن هذا النموذج يمكّنهم من إدارة وقتهم بأفضل شكلٍ ممكن.

ومن أصل إجمالي المشاركين في الاستبيان، أظهرت النتائج أن 39% من الإماراتيين فضلوا استمرار نموذج التعليم عن بعد، بمقابل 33% من المقيمين، علماً أن 74% من المواطنين الإماراتيين ضمن هذه الفئة أشاروا لوجود المساعدة المنزلية في رعاية أبنائهم في المنزل، بمقابل 26% من المقيمين. كما وأظهرت نتائج الاستبيان أن نسبة المواطنين الإماراتيين الذين يعيشون مع شخصٍ أو أكثر من الفئات الأكثر عرضةً لخطر الإصابة (66% من المشاركين) هي أكثر من ضعف ذات الفئة من المقيمين (31% من المشاركين)، حيث انعكس هذا الجانب على آرائهم من حيث استمرار نموذج التعلّم عن بعد.

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ومن أصل 45% من المشاركين الذين يفضلون العودة للدوام المدرسي، أظهرت نتائج الاستبيان أن 34% من المشاركين يفضلون عودة المدارس بالدوام الكامل، فيما يفضل 16% منهم نموذج العودة إلى المدارس بشكل جزئي (نصف يوم)، كونه يضمن الموازنة بين التعليم والسلامة. وستعتمد 201 مدرسة ومؤسسة تعليمية نتائج الاستبيان إلى جانب الدليل الإرشادي الذي أصدرته الدائرة لوضع خططها التفصيلية حول نموذج عودة طلبتها للمدرسة.

كما تشير نتائج الاستبيان إلى أنه من المتوقع أن ينخفض عدد الأطفال الذين سيستقلون الحافلة للذهاب إلى المدرسة في الفصل الدراسي الجديد انخفاضاً طفيفاً، حيث بيّن 40% من أولياء الأمور المشاركين في الاستبيان عزمهم الاستفادة من خدمات الحافلات المدرسية، في حين بلغت نسبة الطلبة المستفيدين من تلك الخدمات 46% في العام الدراسي الماضي. كما يشير التقرير إلى أن نحو 85% من أولياء أمور الطلبة المشاركين في الاستبيان يعتزمون تسجيل أبنائهم في ذات المدارس للعام الأكاديمي الجديد.

وقال وكيل دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، عامر الحمادي: "عملنا طوال المرحلة الماضية على ضمان العودة الآمنة للطلبة والمعلمين للمدارس في العام الدراسي الجديد، حيث يفصّل الدليل الإرشادي الذي أصدرناه الإجراءات والجوانب التي يتوجب على المدارس دراستها قبل الإعلان عن النموذج الذي اعتمدته لإعادة فتح أبوابها، بشكلٍ يعزز سلامة القطاع التعليمي في أبوظبي ككل. وتنسجم الإرشادات مع أرقى المعايير العالمية المعتمدة في هذا الشأن".

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