الامارات | افتتاح أول مدرسة صينية رسمية في دبي العام الدراسي المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح أول مدرسة صينية رسمية في دبي العام الدراسي المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي عن افتتاح أول مدرسة صينية رسمية خارج الصين في الإمارة مع انطلاق العام الدراسي الجديد، في سبتمبر المقبل، بطاقة استيعابية تُقدّر بحوالي 2000 مقعد دراسي مع اكتمال التشغيل.

وأفادت الهيئة بأن المدرسة الجديدة، الواقعة في منطقة مردف، ستطبق المنهاج التعليمي المُعتمد في مدينة هانغتشو الصينية بمواده الدراسية المتنوعة وتضم اللغة الصينية الرسمية "الماندرين" والعلوم والرياضيات والتكنولوجيا والهندسة والتربية الأخلاقية والرياضية والفنون وغيرها، كما سيتم تدريس اللغة العربية للطلاب كلغة ثانية، بالإضافة إلى الدراسات الاجتماعية، والإسلامية وذلك طبقاً للمعايير المُعتمدة من وزارة التربية والتعليم في الدولة.

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