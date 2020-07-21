الامارات | "تنفيذي الشارقة" يعتمد تحويل بعض فلل الإمارة إلى استخدام تجاري أو مهني

شكرا لقرائتكم خبر عن "تنفيذي الشارقة" يعتمد تحويل بعض فلل الإمارة إلى استخدام تجاري أو مهني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وبحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح الثلاثاء، اجتماع المجلس التنفيذي، وذلك في مكتب سمو الحاكم.

تناول الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا المطروحة على جدول أعمال الجلسة، والموافقة على جملة من القرارات بما يصب في خدمة التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارة في كافة المجالات والأصعدة.

وبعد التصديق على محضر اجتماع الجلسة السابقة، اطلع المجلس على تقرير اللجنة العليا للموارد البشرية النصف سنوي لعام 2020، وأشار رئيس دائرة الموارد البشرية، رئيس اللجنة العليا للموارد البشرية، الدكتور طارق سلطان بن خادم إلى أعداد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة العليا ولجانها الفنية، وجملة القرارات والتعاميم التي أصدرت خلال أعمالها، بالإضافة إلى دراسة الحالات القانونية والتظلمات بما يوفر الاستقرار الوظيفي لجميع موظفي حكومة الشارقة.

واعتمد المجلس تحويل مجموعة من الفلل ذات الاستخدام السكني إلى استخدام تجاري أو مهني، وأوضح رئيس دائرة التخطيط والمساحة،المهندس خالد بن بطي المهيري أن التحويل سيشمل الفلل السكنية المطلة على طريق المدينة الجامعية بمناطق "الطرفا، الدراري، الشهباء"، بالإضافة إلى بعض الفلل في ضاحيتي الرحمانية والسيوح، التي سيسمح فيها لأنشطة الحضانات فقط، وذلك وفق عدة إجراءات تسهم في الحفاظ على خصوصية المنطقة من الناحية الاجتماعية.

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واستعرض رئيس دائرة التخطيط والمساحة الإجراءات المتبعة للتحويل بالتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية ودائرة شؤون الضواحي والقرى، بما يوفر للقاطنين أفضل الخدمات والأنشطة التي تحتاجها المناطق السكنية.

وأصدر المجلس القرار رقم 21 لسنة 2020 بتعديل قرار المجلس التنفيذي رقم 36 لسنة 2012، بشأن نظام الربط الإلكتروني لمحلات الهواتف المتحركة.

واطلع المجلس على عدد من المراسيم الأميرية الصادرة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

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