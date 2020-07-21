تاتا للاتصالات تحصل على ترخيص تقديم خدمات مشغلي شبكات الاتصالات المحلية في المملكة العربية السعودية

أعلنت شركة تاتا للاتصالات، الشركة العالمية الرائدة في مجال توفير البنية التحتية الرقمية، اليوم أنها حصلت على ترخيص تقديم خدمات مشغلي شبكات الاتصالات المحلية من النوع B في المملكة العربية السعودية. ويمكنها هذا الترخيص من توفير خدمات مزود الإنترنت (ISP) وخدمات الاتصالات ذات الصلة للمؤسسات بقدرات محددة، إضافةً إلى فوترة العملاء النهائيين بالعملة المحلية في المملكة العربية السعودية. وسيمكن ذلك الشركة من الانتقال من توفير خدماتها كشركة اتصالات أجنبية في الشرق الأوسط إلى توفيرها كمزود خدمة محلي مُرخّص.

ستصبح "تاتا للاتصالات" من خلال هذا الترخيص مزود محايد لخدمات الاتصالات الخاصة بشركات محتوى الأفلام والمسلسلات الكبرى عبر الإنترنت والشركات متعددة الجنسيات في المنطقة. وستكون الشركة قادرة على تقديم خدمات تحويل الشبكة في المملكة العربية السعودية ومعالجة متطلبات الإنترنت وأمن الشبكات والسحابة الخاصة وSDWAN في جميع أنحاء المنطقة.

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