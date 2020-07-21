"شنايدر إلكتريك" توقع اتفاقية شراكة مع "جوميا" لطرح حلولها ومنتجاتها للتسوق الإلكتروني في الجزائر

أعلنت شركة شنايدر إلكتريك، الرئدة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والأتمتة عن توقيها اتفاقية شراكة مع "جوميا" منصة التسوق الإلكتروني، أكبر منصات التسوق الإلكتروني في أفريقيا، وذلك بهدف توفير محفظة منتجات وحلول شركة "آي بي سي - APC" التابعة لشركة شنايدر إلكتريك والخاصة بوحدة إمداد الطاقة غير المنقطعة على المنصة للعملاء في الجزائر. وبات بإمكان الشركات والمستهلكين في الجزائرشراء وتسوق منتجات شركة "آي بي سي - APC" عبر منصة " جوميا" للتسوق من شركة " اي بي سي " عبر الإنترنت من راحة منازلهم ومكاتبهم ليتم توصيل الطلبات في غضون أسبوع، حيث ستتم عملية توفير المنتجات عن طريق الموزعين المعتمدين من جانب شنايدر الكتريك في الجزائر " آي بي إم - ABM " و "سي دي إم آي - CDMI".

وقال إدجارد بو شاهين، مدير شنايدر إلكتريك في الجزائر: "نسعى من خلال هذه الشراكة مع "جوميا" إلى جعل تجربة تسوق وشراء المنتجات أكثر سلاسة وأمان وراحة لعملائنا في الجزائر، وستضمن هذه الشراكة مع "جوميا" لعملائنا سهولة طلب منتجات "أي بي سي" عبر الإنترنت واستلامها خلال أسبوع".

وأضاف إدجارد: "تتمتع منصة "جوميا" بقاعدة متعاملين كبيرة في الجزائر، وهي أكثر منصة موثوق بها على الإنترنت للمستهلكين والشركات لشراء الأجهزة الإلكترونية وأجهزة الكمبيوتر التي يحتاجونها".

يُشار إلى أنه تم تصميم منتجات "أي بي سي - APC" لتوفير حلول متقدمة لحماية الطاقة وإدارتها بشكل فعال وآمن لجميع العمليات، بدءاً من المنزل ومركز البيانات ووصولاً إلى البيئات الصناعية. وقامت "جوميا" بإدراج قائمة بمحفطة "أي بي سي" من أجهزة إمداد الطاقة غير المنقطة UPS المصممة للاستخدام في المنازل والمكاتب. يمكن استخدام هذه الحلول لتوفير الحماية الدارات الكهربائية القصيرة وانقطاع التيار الكهربائي ويمكن استخدامها مع مجموعة من الأجهزة الكهربائية، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر وأجهزة التلفزيون والإضاءة.

وقال تانجي ليريش، الرئيس التنفيذي لمنصة جوميا الجزائر: "نحن متحمسون للغاية لشراكتنا مع شنايدر إلكتريك، واحدة من الشركات العالمية الرائدة في قطاع الطاقة، والتي نتشارك معها الرؤية ذاتها بأن الحلول الرقمية تخلق قيمة كبيرة للمستهلكين من خلال مساهمتها في توفير الوقت والتكاليف. وتشكل هذه الشراكة الاستراتيجية خطوة مهمة في مسيرة النمو والتطور التي تشهدها منصة جوميا في الجزائر "