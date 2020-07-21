"ماتيتو" تنضم إلى "منصة العمل المائي" Water Action Platformالعالمية لتبادل الخبرات والمعرفة

انضمت "ماتيتو"، الشركة الرائدة عالميا والمزود المفضل للحلول الذكية المتكاملة لإدارة ومعالجة المياه وحلول الطاقة البديلة، إلى "منصة العمل المائي" Water Action Platform كعضو مؤسس. والمنصة هي منتدى إلكتروني جديد يهدف إلى دفع عجلة التعاون والتبادل المعرفي ضمن قطاع المياه.

وكانت شركة الاستشارات التقنية «آيل يوتيليتيز» قد أطلقت المنصة في مارس الماضي كاستجابة لجائحة كوفيد-19، إلا أنها تطورت لتشمل مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بالمياه، ما يقدم منصة مثالية للنقاش مع قادة صناعة المياه حول العالم. وتعمل المنصة على الجمع بين مختلف الخبرات العالمية لتطوير استجابات أفضل للسيناريوهات التي قد تحمل في طيها اضطرابات على قطاع المياه - مما يسهم في حماية الأرواح وسبل المعيشة.

إلى ذلك قال بيير كلارك، رئيس مجلس إدارة «آيل يوتيليتيز»: "يمكن عبر هذا التعاون العالمي المُنسق الإسهام في رسم استجابات سريعة محسنة لسيناريوهات الطوارئ العالمية. و مع دعم من قادة صناعة المياه العالميين أمثال شركة ماتيتو، ستصبح هذه المنصة مركزًا للنقاشات رفيعة المستوى حول شؤون المياه الحالية والحلول والتقنيات الموثوقة التي يمكنها تشكيل سيناريو إيجابي لادارة موارد المياه في العالم" .

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وتعليقًا على دور ماتيتو كعضو مؤسس، قال رامي غندور، المدير التنفيذي لشركة ماتيتو: "يعد تبادل المعرفة أولوية قصوى لـ ماتيتو. ومن خلال دعمنا لمنصة Water Action Platform فإننا نمهد طرقًا جديدة لمساعدة المجتمعات والشركات او الهيئات المسؤلة عن ادارة المرافق حول العالم. وتسعى هذه المنصة إلى تقليل وطأة السيناريوهات المحتملة على قطاع المياه والناتجة عن التغير المناخي او الأوبئة اوغيرها".

يُذكر أن هذه المنصة الديناميكية متاحة للجميع بفضل رعاية الشركاء من قطاع المياه، ويمكن أن تعود بالفائدة بشكل خاص على الحكومات والمؤسسات المالية والأكاديمية ومرافق المياه وشركات التكنولوجيا والمجموعات الصناعية العالمية.

هذا و تعقد ندوة عبر الإنترنت علي المنصة كل أسبوعين وهي متاحة للجمهور العام. وسينعقد الحدث التالي يوم 23 يوليو مرتين (الساعة 7.30 و 16.30 بتوقيت جرينتش). للمشاركة يرجى التوجه إلى الموقع الإلكتروني https://www.wateractionplatform.com/contact.