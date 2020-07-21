مهرجان ليوا للرطب يساهم في مبادرة "شكراً خط دفاعنا الأول" ويهديهم طن رطب من أجود الأنواع

تزامناً مع مهرجان ليوا للرطب 2020 بدورته 16، والذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، خلال الفترة من 17 إلى 23 يوليو الجاري في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة، وبمبادرة من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، تم توزيع طن رطب من أجود الأنواع ، وذلك لكوادر خط الدفاع الأول العاملين في مستشفيات الظفرة التابعة شركة أبوظبي للخدمات الصحية- صحة، وذلك استجابة لحملة (شكراً خط دفاعنا الأول) التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتقديراً للجهود التي بذلوها خلال الفترة الماضية لاسيما منذ بداية أزمة جائحة فيروس كورونا " كوفيد-19".

قال عيسى سيف المزروعي، نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، إن خط دفاعنا الأول يعتبر وسام شرف لكل من يقيم على أرض الإمارات من مواطنين ومقيمين، الذين يقدمون التضحيات من أجل صحة وسلامة المجتمع، فقد حرصنا على توجيه رسالة شكر لهم من خلال 100 مخرافة مقدمة من مزارع منطقة الظفرة بإجمالي وزن يبلغ 1000 كيلو غرام (طن)، بحيث تصلهم إلى مواقع عملهم بالتنسيق مع مستشفيات منطقة الظفرة التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة".

وأضاف المزروعي أن اللجنة المنظمة للمهرجان تحرص دوماً على دعم وتقدير الشرائح المجتمعية التي تساهم في تعزيز السلامة والصحة العامة وقيم التكافل المجتمعي، مقدماً أروع كلمات الشكر والتقدير الخاص لخط الدفاع الأول على ما يقومون به من تضحيات خلال الوقت الراهن، وسعيهم الدؤوب في سبيل الحفاظ على سلامة المجتمع ووقايته، وحرصهم الدائم على تقديم الخدمة للجميع سواءً من خلال المستشفيات والمركز الصحية أو من خلال العمل الميداني وصولاً لكل فرد في المجتمع.

وأكد المزروعي أن اللجنة المنظمة للمهرجان وبالتنسيق مع الجهات المختصة قامت بتطبيق أعلى معايير التعامل الأمن مع الغذاء خلال تجهيز الرطب، وذلك للتأكد من سلامة المنتج قبل خروجه من موقع المهرجان، حيث يتم إجراء المتطلبات الوقائية والاحترازية وعمليات التعقيم المخصصة عند التعامل مع الرطب والفاكه خلال المهرجان. كما يتم توعية المزارعين بذلك لضمان وصول الغذاء بأمان للمستهلك.

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من جانبه، توجه سعيد محمد المزروعي، مدير مستشفى مدينة زايد، بالشكر والتقدير لإدارة مهرجان ليوا للرطب بدورته 16، وذلك على مبادرتهم الطيبة بتقديمهم سلال الرطب الفاخر لكوادر خط الدفاع الأول في مستشفيات الظفرة التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"،

وأكد مدير مستشفى مدينة زايد أن المبادرة لقت استحسان من جميع الكوادر العاملة في مستشفيات الظفرة، حيث تم تقديم الرطب الطازج القادم من مزارع ليوا، والذي يؤكد المبادرات الطيبة التي يقدمها المهرجان لخدمة المجتمع ومنطقة الظفرة.

كما عبرت الكوادر الطبية والعاملين بالمنشآت الصحية في مستشفيات الظفرة عن بالغ تقديرهم لهذه اللفتة الطيبة من إدارة مهرجان ليوا للرطب، مؤكدين أن مثل هذه المبادرات من شأنها رفع المعنويات والقدرة على العطاء والتضحية والاستمرار في أداء الواجب الوطني تجاه المجتمع.