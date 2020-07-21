الامارات | "الإحسان الخيرية" تنفق 30 مليون درهم منذ بادية العام على مشاريعها الإنسانية والخيرية

شكرا لقرائتكم خبر عن "الإحسان الخيرية" تنفق 30 مليون درهم منذ بادية العام على مشاريعها الإنسانية والخيرية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الرئيس التنفيذي لجمعية الإحسان الخيرية الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن علي النعيمي عن التقرير النصف سنوي لمشاريع الجمعية والمبالغ الإجمالية التي تم إنفاقها خلال النصف الأول من العام 2020، والتي بلغت 30,132,153 درهماً، شملت تنفيذ مجموعة من المشاريع الخيرية والإنسانية في كل من عجمان ورأس الخيمة والفجيرة، واستفاد منها شريحة كبيرة من الأيتام والأسر المتعففة والمحتاجة، إضافة إلى تقديم المساعدات الطبية والمالية والغذائية الشهرية، التي ساهمت في التخفيف عن معاناة الأسر في ظل ظروف الأزمة الحالية التي سببتها جائحة "كورونا".

وبين أن التقرير تضمن دعم جمعية الإحسان لصندوق "الإمارات وطن الإنسانية" بمبلغ مليوني درهم، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بهدف توحيد الجهود الوطنية في التصدي لفيروس كورونا، والمشاركة في الحد من التداعيات الصحية والإنسانية والاقتصادية.

وتابع: أن الجمعية قدمت دعماً مالياً بقيمة مليون درهم لمبادرة "الناس للناس" التي أطلقها مجلس تنسيق العمل الخيري والأوقاف بعجمان لمساعدة الأسر المتضررة من تداعيات فيروس "كورونا"، فتم توزيع "السلة الغذائية" بقيمة 600 ألف درهم، وتسديد الالتزامات المالية على المتضررين بنحو 200 ألف درهم، إضافة إلى توزيع الأجهزة اللوحية الإلكترونية على الطلاب لمساعدتهم في "التعلم عن بعد" بتكلفة 200 ألف درهم شملت كذلك مساعدات المجال الطبي لأكثر من 20 حالة إنسانية، من خلال توفير الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة، وما زالت المبادرة مستمرة إلى الآن.

Advertisements

وأشار إلى أنه بلغ إنفاق "الإحسان" خلال شهر رمضان المبارك 5,932,772 درهماً، كان أبرزها توزيع "المير الرمضاني" على 6000 أسرة متعففة، وتوزيع "السلة الغذائية" ضمن مبادرة "لا تشلون همّ" و"خلّك في البيت" وتوصيلها إلى منازل 2200 أسرة محتاجة، كما تم تنفيذ مشروع "إفطار الصائم" بنحو 90 ألف وجبة بتكلفة بلغت 1,350,000 درهم، وتم توصيل وجبات الإفطار إلى عدة مواقع لسكن العمال وبيوت الأسر المتعففة.

وأفاد بأن الجمعية قامت بتوزيع 1,655,000 درهم «زكاة الفطر»، و2,103,424 درهماً "زكاة المال" على الأسر المستحقة من خلال لجنة المساعدات. كما وزعت الجمعية «عيدية وكسوة اليتيم» بإجمالي 258,508 دراهم، وحظي المشروع بدعم كثير من المحسنين وطالبي الخير، الذين يولون اليتيم اهتماماً ورعاية.

وقال: أنفقت الجمعية 4,625,556 درهماً، تنوعت بين تقديم الخدمات الطبية وإجراء العمليات الجراحية وغسيل الكلى، كما تضمنت الحالات الإنسانية الصحية التي تحتاج إلى الرعاية الطبية وتوفير الأدوية أو المساهمة في سداد متأخرات المستشفيات والمراكز الصحية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news