الامارات | شرطة الشارقة تتعامل مع أكثر من 65 ألف بلاغ طارئ خلال 6 شهور

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة تتعامل مع أكثر من 65 ألف بلاغ طارئ خلال 6 شهور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهرت الإحصائية الصادرة عن غرفة العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، أنها تلقت نحو (810283) مكالمة خلال النصف الأول من العام الجاري 2020م، منها أكثر من 65 ألف بلاغ طارئ.

وتفصيلاً، أفاد مدير عام العمليات المركزية بشرطة الشارقة، العميد الدكتور أحمد سعيد الناعور أن غرفة العمليات تلقت ( 655702) مكالمة هاتفية على الرقم (999) المخصص للحالات الطارئة، و (154581) مكالمة عبر الرقم (901) للحالات غير الطارئة، والتي احتوت على الاستفسارات العامة، والخدمات الشرطية المقدمة خلال هذه الفترة، إذ تم التعامل معها جميعاً بالصورة المطلوبة، التي تحقق أهداف شرطة الشارقة المنسجمة مع الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية الرامي إلى تعزيز الأمن والأمان.

وأوضح مدير عام العمليات المركزية، أن البلاغات التي تلقتها غرفة العمليات المركزية بشرطة الشارقة صنفت حسب أهميتها، إلى طارئة وغير طارئة، وتم تحويلها فوراً إلى جهات الاختصاص، مؤكداً حرص جميع العاملين في غرفة العمليات على تقديم أفضل الخدمات للجمهور، وتعزيز زمن سرعة الاستجابة عند التعامل مع مختلف البلاغات.

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ودعا العميد الناعور أفراد الجمهور إلى الاتصال بالرقم (999) المخصص للإبلاغ عن الحوادث البليغة والحالات الطارئة فقط، والاتصال على الرقم (901) للإبلاغ عن الحوادث البسيطة وغير الطارئة، مشيراً إلى أن المكالمات غير الطارئة قد تتسبب في إهدار الوقت والجهد المخصص لبقية المتصلين من الجمهور، والذين قد يكونون في أمس الحاجة للحصول على المساعدة الطارئة من فرق الاختصاص المختلفة .

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