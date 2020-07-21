حمدان بن محمد: عن نجاح إطلاق مسبار الأمل: اليوم عيد في الإمارات

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هنأ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، و الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بنجاح إطلاق «مسبار الأمل». وقال في «تدوينة» عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تهنئة لرئيس الدولة حفظه الله.. تهنئة لنائب رئيس الدولة.. تهنئة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. تهنئة لشعب الإمارات.. تهنئة لفريق العمل من الرجال والنساء المخلصين.. نبارك نجاح إطلاق أول مهمة عربية للمريخ.. نبارك دخول التاريخ.. نبارك العبور الناجح نحو الخمسين القادمة». ونشر فيديو للحظة إطلاق مسبار الأمل، مؤكداً أن اليوم عيد في دولة الإمارات، وموجهاً شكره لفريق عمل الإنجاز. وقال سموه: «أوجه شكري وتقديري لفريق العمل.. تحية للرجال.. تحية للأبطال.. تحية لبنات الوطن المهندسات وصاحبات الإنجازات.. اليوم عيد في دولة الإمارات».