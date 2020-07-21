الامارات | أمان" يساهم في السيطرة على حريق ببرج سكني بالشارقة قبل انتشاره

شكرا لقرائتكم خبر عن أمان" يساهم في السيطرة على حريق ببرج سكني بالشارقة قبل انتشاره والان نبدء بالتفاصيل



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت فرق إطفاء الدفاع المدني بالشارقة من السيطرة على حريق نشب في "أبراج البندري" بالشارقة بمنطقة التعاون، وذلك بفضل سرعة الاستجابة من قبل موظف عمليات أمان، إذ تلقى إنذار حريق في الساعة 13:54 يوم 11 يوليو 2020، وقام بالتواصل فوراً مع رجل الأمن المسجل بالبرج، والذي أكد وقوع الحريق، وبناء على هذه المعلومات سارع موظف عمليات أمان بإبلاغ رجال الدفاع المدني بالحادثة وإعطائهم الموقع والتفاصيل اللازمة، وتم السيطرة عليه في غضون دقائق قليلة.

وأكد الشيخ سيف بن محمد القاسمي، مدير هيئة الوقاية والسلامة :" ان هيئة الوقاية والسلامة قد أطلقت خلال العام الماضي نظام أمان، الذي يربط بين أجهزة الإنذار المبكر في المنشآت وغرفة العمليات في الدفاع المدني، بهدف تقليل زمن الاستجابة للحرائق، مشيرا إلى أنه يعتبر العامل الأساسي لتقليل الآثار السلبية الناتجة عن الحرائق ويضمن سرعة الاستجابة والسيطرة عليها.

وتابع: جاء النظام ضمن جهود الهيئة في تقديم خدماتها النوعية وفق أفضل المعايير العالمية لأنظمة الحماية من الحرائق، لافتاً إلى أن أهمية جاهزية هذه الأنظمة في المباني التي ترفع من مستوى السلامة للقاطنين فيها عن طريق قيامها بالإنذار المبكر والسيطرة على الحوادث العارضة في حالة حدوثها.

ودعا جميع ملاك المباني إلى تركيب نظام "أمان"، للكشف المبكر عن الحرائق والحد من أضرارها لتحقيق أعلى معدلات السلامة

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