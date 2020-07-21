الامارات | شرطة عجمان تنجز تسويات مالية لعدد 362 متعاملاً

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة عجمان تنجز تسويات مالية لعدد 362 متعاملاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حققت مبادرة " راجع وفالك طيب " إنجازاً كبيراً بعد فترة وجيزة من إطلاقها من قبل القيادة العامة لشرطة عجمان، بهدف تسوية الأمور المالية للمتعاملين الذين ترتبت عليهم مبالغ مالية كبيرة، وذلك ضمن إطار جهود شرطة عجمان لتعزيز سعادة المتعاملين .

وأشاد المقدم سعيد خليفة الكتبي مدير مركز شرطة المدينة الشامل في شرطة عجمان بجهود القائمين على المبادرة لما حققته من إنجاز باهر منذ انطلاقها، حيث تمكن القائمون على المبادرة من تسوية التعثرات المالية خلال النصف الأول من عام 2020 لعدد 362 متعاملاً بمجموع مبالغ وصل إلى 5 مليون و849 درهماً، على مستوى مراكز الشرطة في الإمارة.

وأوضح مدير مركز شرطة المدينة الشامل أن المبادرة لاقت ترحيباً وإقبالاً من المتعاملين المتعثرين لسداد المبالغ المالية المتراكمة عليهم مثل إيجار المركبات والعقارات، للاتفاق على آلية سداد ترد الحق لأصحابه دون أن تثقل كاهلهم أو ترهقهم بالغرامات المالية الناجمة عن تأخر دفع المستحقات.

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