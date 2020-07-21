الامارات | حريق بمستودعات تحوي مواد سريعة الاشتعال في جبل علي الصناعية

شكرا لقرائتكم خبر عن حريق بمستودعات تحوي مواد سريعة الاشتعال في جبل علي الصناعية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شب حريق في ثلاثة مستودعات تحتوي على مواد سريعة الاشتعال في منطقة جبل علي الصناعية بدبي، وتباشر فرق الدفاع المدني عمليات المكافحة حالياً. وقال المتحدث عن الدفاع المدني في دبي إن بلاغاً ورد في الساعة 9:07 من صباح اليوم عن حريق في جبل علي الصناعية بثلاثة مستودعات تحتوي على عطور ومواد بلاستيكية، لافتاً إلى أنه تم الوصول الى موقع الحادث خلال 7 دقائق، ووردت على الفور إشارة من قائد الحادث بأن الحريق متطور، فانتقلت ثلاثة فرق تابعة لمراكز جبل علي، و دبي باركس، ومركز دبي الجنوب لمكافحة الحريق. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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