أمين عام "التعاون الإسلامى" يهنئ الإمارات على نجاح إطلاق مسبار الأمل

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هنا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، قيادة حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على الإطلاق الناجح لمسبار الأمل إلى المريخ، وفق بيان صحفى. وأشاد الأمين العام بتفاني والتزام المهندسين والعلماء الإماراتيين الذين عملوا بلا كلل من أجل نجاح هذه المهمة التاريخية، وقال إن مسبار الأمل يحمل رسالة حلم وتطلع لشباب العالم، وأعرب الأمين العام عن تمنياته للمهمة بالنجاح، وهي أيضا أول مهمة فلكية في العالم العربي. ومن جهة أخرى هنأ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة إطلاقها مسبار الأمل الذى تم تصميمه بمركز محمد بن راشد للفضاء، فى إطار مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، متجها إلى الكوكب الأحمر، مؤكدا أنه لا يوجد مستحيل حيث يوجد إيمان وإرادة قوية. وكتب وزير الخارجية الأمريكى عبر حسابه بموقع تويتر:" مبروك لدولة الإمارات على إطلاقها مسبار الأمل! فخور ودعم الجامعات الأمريكية وناسا لأول دولة عربية تنضم إلى مجتمع المريخ الفضائي، سوف يلهم الأمل الشباب الإماراتي ، تمامًا كما ألهم نيل أرمسترونج الأمريكيين قبل 51 عامًا اليوم". وقد انطلق مسبار الأمل انطلق في رحلة تمتد لسبعة أشهر إلى المريخ ومن المتوقع أن يصل مدار المريخ بحلول شباط 2021. وسوف يبقى حول المريخ لسنة مريخية كاملة أي 687 يومًا.